Anil Murthy: "Voy a subir los precios si la Covid nos deja abrir Mestalla"

La situación del Valencia es convulsa desde hace tiempo. La ruptura entre la directiva de Peter Lim, encabezada por Anil Murthy, y la afición está totalmente rota, pero no parece que los que mandan estén por la labor de arreglar las cosas. De momento, el club ya trabaja en la campaña de abonados para la próxima temporada en Mestalla y se avecina lío.

Murthy ha hablado en una conferencia telemática. En ella se refirió a la posibilidad de que la temporada que viene arranque con público en los estadios, con la creencia de que se podría permitir un 50% del aforo. La mitad de Mestalla se podría llenar y el presidente del Valencia tiene claro que es una oportunidad que no pueden dejar pasar.

"Este año no lo hemos hecho tan bien, pero voy a subir los precios de nuevo si la Covid nos deja abrir el estadio", adelantó en su participación en el Campus France Singapore. Tras más de una temporada sin aficionados, a excepción de la despedida de la última Liga, Murthy y compañía no parece que vayan a tener un guiño con sus seguidores.

Peter Lim y Anil Murthy durante un encuentro del Valencia en Ámsterdam Valencia CF

En estas mismas declaraciones que recoge el programa 90 Minuts, Murthy también habló del entrentamiento que hay desde el club contra los aficionados y las autoridades:

"He irritado a mucha gente desde el primer día, a mucha gente. Sé que estoy en la senda correcta cuando dicen: el fútbol es así, tú no lo entiendes. Me hace motivarme todavía más respecto a estar en la senda correcta. La gente del fútbol, a mi juicio no son precisamente la gente más inteligente. Creo que profesionales de otras industrias deben venir a mejorar la manera de gestionar el fútbol".

Público en los playoff

Respecto a la vuelta del público, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, autorizó este miércoles la entrada de público, con limitación de aforo, en las eliminatorias de ascenso de fútbol y baloncesto.

Están autorizadas a acoger público en los estadios de fútbol aquellas Comunidades Autónomas que se encuentren en fases 1 y 2 de la desescalada. El aforo en los campos se limita a un máximo de 1.500 localidades.

Las regiones que se encuentren en fase 3 "podrán decidir si autorizan igualmente la asistencia a los estadios en esa misma proporción", añadió el CSD.

En cuanto al baloncesto, el límite se queda en un máximo de 1.000 aficionados en Comunidades Autónomas en fases 1 y 2, mientras que las que se encuentran en fase 3 decidirán -al igual que en el caso del fútbol- si permiten entrada o no de asistentes en esa misma cantidad.

"Las decisiones se adoptan tras las oportunas consultas al Ministerio de Sanidad, LaLiga y la ACB", explicó el CSD