Mayweather pierde la cabeza contra Jake Paul y acaban a golpes: bochorno en el boxeo

Y la tensión saltó por los aires. Floyd Mayweather y Logan Paul se citaron este jueves en Hard Rock Stadium de Miami a un mes de su pelea de boxeo en ese mismo lugar. Con retraso por parte de ambos, el evento -sin público- se desarrolló con tranquilidad hasta que estalló hacia su final.

El careo comenzó en una tarima sobre el césped del estadio. Money impuso su categoría: "Soy un verdadero boxeador, soy el verdadero negocio y he estado en el ring con grandes peleadores. El 6 de junio, Logan y yo estamos listos para entretener a los fans". Luego empezó a subir el tono asegurando que "podría con Logan y su hermano Jake en la misma noche".

Tras este cara a cara que no fue a más, ambos pasaron por los medios de comunicación allí presentes. Primero le tocó a Logan, luego a 'Money'. Mientras tanto, en Instagram se podía ver en directo lo que ocurría y de un momento a otro todo se fue de madre. Los protagonistas fueron Mayweather, que estaba atendiendo a los periodistas, y Jake Paul, el hermano de Logan que también es youtuber y tiene un récord de 3-0 en boxeo.

Los dos se encararon. "No me faltes al respeto", le dice Mayweather a Jake Paul. Entre insultos y desafíos, el youtuber quiso picar al exboxeador robándole la gorra y este se echó contra él. Entre golpes, ambos fueron separados por la seguridad para que la cosa no fuera a más todavía. "¡Te voy a matar, hijo de puta! No soy alguien con quien debes jugar. ¡Voy a matar a ese hijo de puta! ¿Estás loco? ¿Crees que estoy jugando? ¡Te voy a hacer daño!", se decían.

Todo quedó grabado de principio a fin por las cámaras. Mucho espectáculo. Al final, 'Money' se fue sin su gorra y con un tremendo enfado. Por su parte, Jake Paul se fue con un golpe en el rostro y la camiseta destrozada por los enganchones.

"Robé su gorra porque le roba dinero a la gente con peleas aburridas", tuiteó el hermano del verdadero oponente de 'Money'. "Honestamente, he tenido tres peleas fáciles como profesional, tenía ganas de acción real. 1 de los 30 guardaespaldas de Floyd me dio un golpe franco al ojo. Respeto!", dijo luego en un vídeo.

