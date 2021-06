Dana White tiene razón: por qué la UFC no debe meterse en peleas de boxeo y youtubers

Los combates de exhibición entre boxeadores, luchadores e incluso de youtubers se han hecho un hueco en la actualidad deportiva en los últimos meses. Las opiniones son contrarias. Están los que defienden este tipo de espectáculos y los que consideran que es prácticamente un insulto para los deportes de contacto.

El público los respalda con sus pinchazos por PPV. Porque aunque las críticas llegan por miles, la compra de los diferentes combates también. Sea como fuere, el seguimiento a este tipo de peleas crece por momentos y, en especial, cuando al cuadrilátero se suben figuras como la de Floyd Mayweather.

El excampeón del mundo, de hasta cinco divisiones diferentes, peleó el pasado fin de semana con el youtuber Logan Paul. El combate acabó sin vencedor, puesto que si no había KO la norma era esta. Tampoco contó para el récord de uno u otro. Pero lo que sí ha hecho es desatar una polémica tras de sí.

Combate de boxeo entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul Reuters

Todos tienen opinión y la mayoría se posicionan en contra de este tipo de peleas. Lo visto en el Mayweather - Logan Paul no tiene nada que ver con lo que se vio en el combate entre el mismo 'Money' y Conor McGregor. El irlandés de la UFC sí que se subió al ring para verse las caras con Floyd. Perdió, pero dejó buenas sensaciones. De hecho, casi desde entonces se habla sobre un duelo ante Manny Pacquiao.

Lo cierto es que 'The Notorius' tiene muchos pretendientes lejos de la UFC. Su poder mediático es una tentación para aspirantes a boxeadores, antiguas leyendas e incluso para un Pacquiao que volverá al cuadrilátero para enfrentarse a Errol Spence Jr. el próximo mes de agosto.

Sin embargo, para evitar que esto suceda, McGregor siempre se ha encontrado con el mismo muro: Dana White. El presidente de la UFC no es de los que se muerde la lengua y siempre que tiene la oportunidad echa por tierra estos combates entre deportistas de distintas disciplinas, evitando que sus luchadores caigan en las redes de los hermanos Paul o que se pueda disfrutar de un Georges St-Pierre contra Óscar de la Hoya.

Veto de la UFC

Se puso sobre la mesa el nombre de Conor McGregor como el posible rival de Óscar de la Hoya, pero después se supo que el mexicano quería luchar contra Georges St-Pierre. Pelea que no se llegará a producir, al menos de momento. "Simplemente bloquearon (UFC y White) a Georges St-Pierre de pelear contra Óscar de la Hoya. Era un gran día de pago para GSP y tanto él como el sueño de Óscar era pelear entre sí", dijo Ryan Kavanaugh.

Y de De la Hoya a los hermanos Paul. Los nombres de Jake y Logan no quiere ni que se los mencionen: "Ni siquiera me preguntes por estos idiotas. Crees que me importa lo que piense Triller. Ni siquiera atiendo sus llamadas. Este idiota me llama todos los días". Precisamente, Dana White ha aprovechado la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul para hacer sangre y demostrar que tiene razón al no ceder a los luchadores de la UFC para eventos como estos.

"Ese no fue un puto combate de boxeo. Como dije antes, siempre habrá un mercado para ese tipo de cosas. Siempre habrá gente que esté dispuesta a pagar 50 dólares para ver ese tipo de cosas que están muy lejos de lo que hacemos", dijo White a UFC Arabia este mismo lunes.

Dana White, presidente de la UFC Reuters

"Piensa en esto, imagina si Kim Kardashian quisiera pelear contra Amanda Nunes. ¿Qué tan grande crees que sería esa pelea? Sería enorme. Sería el evento más grande, pero dame un jodido descanso para pensar lo estúpido que sería", añadió el presidente de la UFC.

Dana White siguió demostrando su teoría con palabras: "Es exactamente lo que siempre ha sido el boxeo. Creas esta energía alrededor de una pelea en la que dices 'oh esto es emocionante' y luego lo miras y luego apagas la televisión y dices 'Acabo de perder otra noche, debería haber salido o hacer algo'. No quiero que la gente se sienta así cuando apagan la televisión y ven algunas de nuestras peleas".

"Vas a tener los fanáticos, tendrás una cartelera una noche y ellos dirán 'esta cartelera, bla, bla, bla'. Entonces miras el evento y fue increíble. Obtienes al menos dos, tres o cuatro grandes peleas que probablemente no esperabas. Luego, cuando apaga el televisor, se alegran de haberlo visto. Ese es el producto que vendo. Eso es lo que me gusta", sentenció Dana White.

