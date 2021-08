La afición del Barça organiza un recibimiento contra Laporta en el Camp Nou: "Esclavo, lacayo"

Joan Laporta durante la rueda de prensa para explicar la no renovación de Leo Messi con el FC Barcelona REUTERS

Joan Laporta sigue rodeado de problemas en el FC Barcelona. El último lo tiene con la afición azulgrana, que no ha asumido la marcha de Leo Messi y que culpa al presidente de gestionar de la peor forma posible el caso del argentino. Síntoma de ese enfado es el recibimiento que se había preparado para el debut liguero en el Camp Nou: pancartas en los aledaños donde se tildaba al dirigente culé de "lacayo" o "esclavo" del Real Madrid.

Las pancartas han sido colocadas en diferentes zonas del estadio. Las inmediaciones del recinto han sido durante varios minutos toda una muestra del malestar que hay entre la masa social con las últimas decisiones tomadas en el club. Sin embargo, poco después han sido retiradas por diferentes miembros del FC Barcelona, que han evitado que horas antes del debut liguero la atención se la llevara el presidente blaugrana.

Entre las pancartas se leían lemas como: "Laporta, lacayo de Florentino", "Laporta, Judas, engañaste a Dios", "mentiroso", "esclavo del enemigo" o "el Barça no es tu negocio". Todos ellos son mensajes relacionados con la reciente marcha de Leo Messi, que pese a llegar a un acuerdo para ampliar su contrato con el Barcelona no pudo ser inscrito por problemas financieros del club.

El presidente azulgrana compareció la semana pasada para explicar por qué no se había podido cerrar un acuerdo con Messi. Laporta señaló la herencia recibida de la época de Bartomeu, reveló dos contratos diferentes aceptados por Messi y achacó la imposibilidad a una decisión de LaLiga. "La masa salarial deportiva representa un 110% de los ingresos totales del club. No tenemos margen salarial. Las normas que rigen la Liga Española pasan por un Fair Play Financiero", indicó ante los medios.

Messi, por su parte, dejó entrever ciertas diferencias con el club: "Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. Laporta dijo que no se pudo por un tema de Liga, pero escuché muchas cosas que se dijeron sobre mí y por qué no seguía. De mi parte hice todo lo posible". Unas palabras que no han hecho más que aumentar la presión sobre Laporta y su equipo de trabajo.

Pancarta contra Laporta en el Camp Nou

La teoría de la conspiración

Por si fuera poco, también se ha producido una dimisión en el organigrama culé. Concretamente el de Jaume Llopis, que hasta hace unos días formaba parte de la Comisión del Espai Barça. En una dura carta, este acusó a Laporta de ceder a las presiones del Real Madrid y de Florentino Pérez, además de favorecer al club merengue con su decisión, ligada también al polémico acuerdo con CVC que Madrid, Barça, Athletic y Oviedo han rechazado.

Florentino Pérez, de hecho, emitió un comunicado oficial donde desmentía por completo la versión de Llopis de que el Barça estuviera actuando por presiones del Real Madrid. "Es imposible que yo haya tenido alguna influencia ni en la salida de Messi ni en cualquier otra decisión del FC Barcelona", recalcó.

