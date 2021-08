Minguella, descubridor de Messi: "Los sueldos de los veteranos han impedido que se quede Leo"

Este fin de semana empieza en la liga española el Año 0 D.M (Después de Messi). Tras 15 años de exhibiciones en el Camp Nou, tras protagonizar con Cristiano Ronaldo el duelo más intenso que han mantenido nunca dos futbolistas por ser el mejor del mundo, Leo Messi se ha ido. Del Barça, de la LFP y de España. Se confiesa feliz en la capital francesa y ha cerrado de forma definitiva una etapa que empezó de la mano de Josep Maria Minguella, el representante más popular de nuestro país en los 80 y 90.

Para localizar a Minguella hay que llamar al Club de Tenis Pompeya (Barcelona), del que es presidente. Allí empezó todo. Acudía a jugar a tenis un abogado argentino llamado Juan Mateo Walter, que llegó a Barcelona escapando de la dictadura de Videla. Él le habló de un niño de Rosario que la rompía, pero que tenía problemas de crecimiento. “Lo podemos intentar”, dijo Minguella cuando vio el vídeo del chaval. Se llamaba Lionel Andrés Messi.

Se lo trajeron contra la opinión de buena parte de la directiva. En aquella época no era normal destinar una cantidad importante de dinero a traerse a un niño del extranjero, a alojarlo en España y pagarle un tratamiento hormonal. Entre Miguella, Quim Rifé y Charly Reixach hicieron fuerza para que se quedase. Minguella lo tuvo en casa, como a un hijo.

Aún recuerda un asado que montó allí, con Riquelme, con Motta. “Messi era un crío. Miraba a Riquelme como si fuese dios y no comió asado; pidió unos macarrones que le hizo mi mujer Orquídea. Años después me seguía recordando lo mucho que le gustaron esos macarrones”, explica Josep María Minguella ahora a EL ESPAÑOL desde su refugio próximo a la Costa Brava.

Porque a Minguella se le encuentra en el Club Pompeya el resto del año. Pero en estas fechas pasa sus vacaciones en Peralada, un pequeño municipio donde se concentraba el Barça hace unos años. Allí espera el inicio de la primera liga sin su principal descubrimiento. O el segundo, porque él también fue el representante que trajo a Maradona al F.C. Barcelona. Maradona y Messi, el alfa y el omega de Minguella. El año en que Leo se larga y el Diego fallece, el hombre que lo hizo posible sigue recordando con precisión quirúrgica los detalles de aquellas operaciones.

Minguella atiende a EL ESPAÑOL en Peralada DLF

¿Cómo pasa Minguella el verano?

Pues muy tranquilo. En mi casa de Peralada, con mi mujer. La que le preparó los macarrones que le gustaron tanto a Messi. Ha venido una pareja de amigos. Él juega al golf, yo le acompaño andando, como si jugase al golf (ríe). En fin, todo muy normal.

¿Le pilló aquí la noticia de la marcha de Messi?

Bueno, yo ya lo sabía un poco antes. Sí, me pilló aquí y se veía venir. Los culés teníamos esperanza de que se quedase, pero era una posibilidad muy difícil.

Usted ya lo avisó...

Es que se han cometido en los últimos años muchos errores. Se han fichado a jugadores equivocados a precio fuera de mercado. Eso siempre perjudica al comprador, que lo que tiene que hacer es poner el precio y no pagar lo que le digan. Se han pagado cifras que han contribuido, junto con la pandemia, a llevar al Barça a una situación económica muy complicada. Yo eso ya lo advertí y por ahí está grabado.

Pero, ¿qué ha pasado? Porque el aficionado no lo acaba de entender.

Mira, el Barça llegó a ser el club deportivo que más facturaba en el mundo. Mil millones de euros. Con esos ingresos, los contratos perdían valor relativo. Si ingresas mil, puedes pagar X. Si ingresas 800, puedes pagar menos. En la época de bonanza se hicieron contratos muy largos y muy altos a muchos jugadores. A eso hay que sumarle compras exageradas. Si estos últimos años hemos perdido el 40% de los ingresos y hemos bajado a 600, pero mantenemos los contratos exagerados, no salen los números. Pero eso pasa en cualquier negocio.

De todos modos, Messi era capital en el cálculo de esos ingresos.

Sí, en todo esto había una figura histórica que era la de Leo Messi. Él era claver para llegar a estas facturaciones. La primera decisión de la nueva directiva era renovarlo. El presidente actual, Joan Laporta, conoce a Leo y al padre desde hace tiempo. Jugó con esa baza. La utilizó en campaña electoral, buscando la punta positiva y diciendo “Tranquilo Leo, conmigo no habrá problema y te haré una oferta que no podrás rechazar”. Cuando era presidente pactaron una oferta de 5 años. No los jugaría todos, pero el Barça asumía ese contrato. Quizás algún día se sepan los detalles. La cosa es que las dos partes aceptaron, para retomar cuando acabase la Copa América.

¿Qué sucedió entonces? Porque parecía todo atado y bien atado..

Pues que quedaron cuando acabó la Copa América. Entonces se encuentran que, como en este tiempo no ha habido ninguna salida de jugadores, venta o rebaja salarial, todo lo que hablaron queda en nada. La situación hace que el contrato de Messi quede fuera del control financiero. Entonces le informan de que no pueden asumir el contrato.

Leo Messi, emocionado en la rueda de prensa de su despedida del Barça REUTERS

¿Cómo se lo tomó Messi en realidad?

Leo estaba en su casa, esperando a que se arreglase. Cuando se lo dicen no se lo cree. Entra en estado de shock. De repente se le cae todo. Su estancia en Barcelona, la familia, los niños… El propio Messi, que es el protagonista, no entendía lo que había pasado. Estaba muy fastidiado. Él mismo dijo que lo más difícil fue contárselo a sus hijos. Porque él, en enero, les explicó a los niños que se quedaban en Barcelona. Contárselo fue la primera preocupación.

Y ahí aparece el PSG, cual ave de rapiña.

El PSG ya había aparecido antes. Su oferta estaba sobre la mesa desde hace meses, pero los Messi no la habían considerado hasta que se ven fuera del Barcelona. Una vez salen, se dan cuenta de que es la oferta que más encaja. Allí está su amigo Neymar, pero también compatriotas Di María, Icardi, Paredes, Pochettino, que es de su misma ciudad… Llega a un sitio donde conoce a la gente, así que el golpe es menos golpe. Nada más, así es la vida.

Pero alguien tendrá la culpa...

¿La culpa? Para mí no hay un responsable solo. Ha habido unos años de bonanza y éxitos que han hecho que todo fuese positivo y se aumentasen los salarios. Y que el activo principal tuviera un contrato en proporción a lo que aporta en éxitos deportivos y económicos. El Barcelona, en su momento, no quiso liquidar a ninguno de los jugadores que hubiera formado parte del grupo básico de esta plantilla. Los de los éxitos. 5 o 6 jugadores que han ido envejeciendo y teniendo menor rendimiento, pero cada vez cobraban más por los contratos que tenían. Esto llegó a tal punto que no se podía aguantar económicamente.

No se tomaron medidas.

Bueno, eso se hizo lo de regalar a Luis Suárez al Atleti. Dicen incluso que el Barça tuvo que pagar dinero para ello. Pero ya era tarde. E insuficiente. Ya había 5 o 6 jugadores con contratos por encima de su nivel. Messi tenía un retribución muy alta, pero era el que más aportaba en el éxito deportivo y económico. El resto no, la diferencia es exagerada. No los quisieron tocar. En Barcelona se hicieron famosas frases de la gente, que decían que “este jugador, con lo que le ha dado al Barça, no puede irse”. Creían que seguían en esa bonanza de los mil millones y todo el mundo estaba contento. Cuando eso se ha roto, no se ha podido aguantar.

Entonces no un hay culpable de haber perdido al principal activo del club.

Yo no señalo a nadie. Hay un club con una mala gestión evidente. Ha habido una pandemia y después no se ha sabido gestionar directamente los temas urgentes.

Bartomeu, uno de los responsables de la mala situación económica del Barça

¿Ni a Bartomeu? Es el hombre más buscado y señalado. ¿Dónde está Bartomeu?

Bartomeu no sé dónde está, pero sí que sé que está metido en una situación muy delicada. Él se encontró con esto cuando estaba de vicepresidente con Rossell. Pasó a presidente y se encontró este bloque, con Messi y con los éxitos. Pero Bartomeu, que en el plano personal es una persona excelente, en realidad es alguien que no tiene ninguna experiencia en el fútbol. Ahora está en una situación complicada, con lo del Barçagate y algún otro tema que veremos como sale. La verdad es que ha desaparecido. Parece que con lo del Barçagate le requisaron el teléfono, pero se lo devolvieron a los 5 o 6 meses. No sé ni si lo tiene en funcionamiento. A nivel personal le deseo lo mejor, pero supongo que algún día tendrá que salir y explicar las cosas.

¿La actual directiva tampoco?

Bueno, la actual directiva lleva 3 meses y no ha bajado un solo contrato. No puedes vender a nadie porque nadie puede pagar esos contratos que tienen aquí. Son veteranos que cuestan mucho dinero. En el mundo actual del fútbol, eso ya no se da. En las plantillas actuales tienen 1 o 2 veteranos que cobran mucho, no 5 o 6 como el Barça. El Madrid en esto ha sido más hábil. Poco a poco se ha ido quitando esos contratos. De golpe vendió a Higuaín y Di Maria, titulares ambos con Argentina. Y a Ozil y Khedira, titulares de la selección alemana. Luego vendió a Cristiano por 100 kilos. Fíjate tú qué diferencia. Pero no sólo en el dinero. Si tu liquidas a un tío como Cristiano, es un mensaje para el vestuario. Los jugadores piensan “ojo, que esto va en serio”, pero en el Barça no se ha querido meter mano.

Y han llegado medianías a precio de oro.

Eso también lo llevo yo avisando desde hace tiempo. Paralelamente a que se queden estos jugadores veteranos, han venido otros. A un precio fuera de mercado y con un rendimiento muy bajo. A Coutinho, a Dembelé… yo todo eso lo avisé. A Griezmann. ¿Qué aporta Griezmann ahora? Fïchalo con 22 años, cuando venga a comerse el mundo. No ahora, que está mayor y además es un cromo repetido. Ya tienes a Messi. ¿Para qué Griezmann, si no tiene ni hambre?. Porque el fútbol no es solamente el juego. Es tener hambre de títulos y de dinero. Hay quien no lo satisface nunca. Hay otros que ya se conforman, se dejan ir. Ya van bien con lo que cobran y se relajan. El Barça tiene varios.

Un proyecto deportivo fallido

No hace falta ser ingeniero industrial para ver que no se ha gestionado bien. La muestra es que en 5 años hemos tenido 5 directores deportivos. Si cada año hay uno distinto, haces un análisis y te das cuenta de que no ha funcionado. El Barça en ningún momento ha fichado un buen director deportivo. Ha fichado a un buen exjugador, a un buen amigo… pero no a un buen profesional.

¿Tebas tampoco tiene nada que ver? Está a la greña contra Madrid y Barça

A ver, con esto de la Superliga se da una conexión extraña entre Real Madrid y Barça. Ambos están enfrentados a la Liga. Enfrentados a Javier Tebas. Así, Tebas no te va a ayudar nada a retener a Messi. A él, como presidente de la LFP, le interesaba mucho que siguiese Messi. En poco tiempo hemos perdido a Neymar, a Messi, a Cristiano Ronaldo y a Sergio Ramos. Cuatro figuras. Esto se vende por cromos. Es como las películas. Si la hace Tom Cruise, voy a verla. Si la hace Juanito el nosequién, pues no voy. A Tebas le interesaba que se quedase Leo. Pero esa conexión del Barça con el Madrid le ha perjudicado. Esa alianza extraña no ha ayudado. Yo no la he entendido. Laporta sabrá por que lo ha hecho.

Entonces, la culpa es del Madrid. De Florentino.

Yo no digo eso. Yo lo que digo es que si hay unos enfrentamientos, Tebas defiende a la Liga española y no está por esto de la Superliga, que es algo que no va a salir. Madrid y Barça están por esta liga europea. No hay entendimiento, hay enfrentamiento. Así que la Liga, Tebas, nunca te van a ayudar. El Madrid defiende los derechos del Madrid. Y a lo largo de la historia, que yo recuerde, nunca el Madrid ha defendido los del Barça. El caso más recordado para los veteranos cuando el Barça tenía en Les Corts a un argentino con su camiseta, que jugó partidos amistosos con el Barça. A ese, a Alfredo Di Stéfano, se lo llevo el Madrid. Yo no digo ni que el Madrid sea mejor ni peor compañero de viaje. Digo que nunca hizo nada que beneficiase al Barça. Laporta se ha agarrado de la mano del Madrid y creo que eso ha influido para que Tebas no ayude a que Messi pueda ser inscrito. Algún día tendrá que explicar por qué se ha aliado con el Madrid un presidente del Barça.

Tal vez porque son clubes muy parecidos, con roles y necesidades muy similares. Entidades que están viendo que no reciben el dinero que generan. Tal vez juntos...

¿Juntos Barça y Madrid? ¿Para qué? La Superliga es imposible. Porque no va a tener a los ingleses. Ellos ya tienen un contrato de la Premier de tv, que es un 50% mayor. Y tienen cuatro copas, la FA Cup, la Cup no sé qué… Es parte de su esencia. Ellos no tienen fechas para Superliga. Sin los ingleses es imposible.

Minguella junto a Stoichkov y Maradona

Pero ellos estaban al principio y se bajaron del carro. Y en baloncesto se consiguió montar la Euroliga, que es casi lo mismo.

No podemos comparar la Euroliga con la Superliga. No podemos comparar el baloncesto con el fútbol. Lo grande que es un campo de fútbol, lo que corren, lo que se lesionan… No podemos compararlo tampoco con la NBA ni con ningún deporte americano, donde hay una tabla de límite salarial que los jugadores conocen. Aquí no hay eso. Lo del Fair Play financiero no es lo mismo y todo va destinado a fastidiar a los otros clubes.

No hay por internet ni una sola foto de Minguella con Messi.

Es que yo me retiré cuando él aún era muy joven. Maradona fue mi primer gran fichaje y Messi el último. No soy yo mucho de hacerme fotos con los jugadores, salvo que sea una presentación o algo así.

Sí que hay una muy buena de cuando se trajo a Maradona a España

Mírame, y fumando en el avión. ¡Eh, que entonces se podía! (ríe). No sé qué estaba diciendo yo en ese momento, que Diego se estaba riendo. Eran mis inicios.

Qué recuerda de él

Pues que era bastante parecido a Messi en todos los sentidos. No sólo en la forma de jugar, en la posición, en el tipo de cuerpo. También en la actitud. Dos personas tímidas que sólo tienen dos cosas en la cabeza: el fútbol y ganar.

Minguella, en sus inicios, trayéndose a Maradona a España

Sobre la vida del astro argentino que nos dejó este año y sus amistades prefiere no opinar. Minguella es perro viejo y sabe cómo funcionan los medios. Lo que debe decir y, sobre todo, lo que debe callar. Fuera de micro cuenta anécdotas de las que no se pueden publicar. No profundiza tampoco en determinados aspectos de la marcha de Messi. Minguella, desde Peralada, se limita a decir que si él hubiera sido presidente del Barça, "Leo Messi no se hubiera marchado nunca".

