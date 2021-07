Jorginho, rival de Messi por el Balón de Oro: "No soy el mejor, pero nadie ha ganado más que yo"

Jorginho es uno de los jugadores de moda. Fue clave en la conquista del Chelsea de la Champions League y también lo ha sido para la selección de Italia en la Eurocopa. Ningún otro futbolista ha ganado más que él en la 2020/2021 y por eso se habla del centrocampista como uno de los favoritos para conquistar el Balón de Oro.

El otro gran candidato a hacerse con el preciado galardón dorado es Leo Messi. Seis veces ha conquistado este trofeo el argentino y después de una temporada en la que con el Barcelona solo pudo ganar la Copa del Rey, al fin convirtió su sueño en realidad al lograr su primer título con Argentina tras imponerse a Brasil en la final de la Copa América.

Los dos se postulan como los favoritos y sobre esto se le ha preguntado a Jorginho en una reciente entrevista. El futbolista ha asegurado que tal vez no sea el mejor del mundo, pero sí el que más ha ganado y que dependerá de los criterios que se utilicen en las votaciones para saber si, finalmente, es el vencedor.

Harry Kane comete falta sobre Jorginho Reuters

"Vivimos para los sueños. Pero seré lo suficientemente honesto: depende del criterio que se tenga a la hora de asignarlo. Si hablamos de talento, soy consciente que yo no soy el mejor del mundo, en cambio, si tú eliges en base a los títulos, bueno, nadie ha ganado más que yo esta temporada", ha afirmado.

"¿Cómo me voy a comparar con Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar? Tienen características completamente diferentes a las mías, pero repito, depende de los criterios", ha agregado el internacional italiano durante la entrevista que ha concedido a La Gazzetta dello Sport.

Penalti fallado

De la final también ha hablado y se ha referido al penalti fallado durante la tanda: "Estaba todo arreglado. Sabía que Donnarumma lo salvaría. Siempre doy todo lo que tengo por el equipo, pero lamentablemente a veces no es suficiente. Terminé fallando el penalti, y en ese momento el mundo me cayó encima, porque quería darle la victoria a Italia. Por suerte tenemos este fenómeno en la portería que me salvó".

Elección

Brasileño de nacimiento, decidió jugar con Italia en lugar de con la Canarinha y ha revelado cómo fue el proceso: "No lo pensé dos veces. Después de la sub21, había jugado con la selección italiana solo partidos amistosos. En noviembre de 2017, la convocatoria para el 'play-off' mundial con Suecia llegó pero en ese momento Brasil también me había buscado".

"Era mi sueño. Jugar desde niño con Brasil. Pero sentí que Italia necesitaba ayuda, ese juego fundamental se estaba jugando con Suecia. Y cuando necesité ayuda, Italia me ayudó, me abrazó y me abrió las puertas. No me sentía cómodo dándole la espalda. Mi corazón dijo 'No, Italia te necesita'. Así que tomé esa decisión y, sinceramente, estoy muy contento con ella", ha sentenciado un Jorginho que podría ser la gran sorpresa en las votaciones por el Balón de Oro de 2021.

