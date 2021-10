Se filtra la lista final del Balón de Oro 2021: así quedan Lewandowski, Messi, Benzema...

El próximo 29 de noviembre se entrega el Balón de Oro 2021. Ya se conocían los 30 finalistas al preciado galardón, pero no el nombre del ganador. Como ya sucedió en 2018, cuando ganó el jugador del Real Madrid Luka Modric, los resultados definitivos han sido filtrados.

Al menos los presuntos resultados definitivos. Y según la imagen que se ha convertido viral en Twitter, el ganador del Balón de Oro en este 2021 no es otro que Robert Lewandowski. El delantero polaco ya se llevó el The Best el pasado año, pero el premio que entrega France Football no porque quedó desierto por la pandemia de la Covid-19.

Según esta filtración, el futbolista del Bayern Múnich se convierte en el mejor jugador del mundo, sucediendo en el trono a Leo Messi. Aunque el argentino, ahora en las filas del PSG, no ha quedado muy lejos en la pelea, ya que se coloca segundo en la clasificación. Completa el podio un Karim Benzema que viene mereciéndose este reconocimiento desde hace varios años.

Lista filtrada del Balón de Oro 2021 con los resultados definitivos Twitter

Fue el pasado fin de semana cuando se cerraron las votaciones. De ahí que llame la atención que se haya producido esta filtración tan temprano. Sea como sea, será el próximo lunes 29 de noviembre cuando se conocerán los resultados definitivos del Balón de Oro 2021.

Aunque de ser cierta esta filtración, Lewandowski se coronaría como el nuevo Balón de Oro después de haber recibido 627 puntos, con Messi y Benzema por detrás de él. El delantero del Real Madrid quedaría así en tercera posición con 526 puntos recibidos, 101 menos que el polaco.

El resto del ranking

En cuarto lugar aparece el nombre de Mohamed Salah, delantero del Liverpool, quien habría conseguido 412 puntos. Entre el egipcio y el siguiente en la lista ya hay un abismo de puntos. Jorginho es quinto con 197 puntos. El centrocampista era uno de los grandes favoritos al haber ganado la Champions League con el Chelsea y la Eurocopa con la selección de Italia.

El Top Ten lo completa Kylian Mbappé, en sexta posición con 136 puntos. Los siguientes clasificados ya no superan la barrera de los 100 puntos: N'Golo Kanté es séptimo, Erling Haaland es octavo, Cristiano Ronaldo es noveno y Kevin de Bruyne es décimo. En cuanto a Real Madrid y Barcelona, Luka Modric es duodécimo y Pedri aparece en la posición 18ª.

[Más información: Zidane reaparece y hace campaña por Benzema para que gane el Balón de Oro]

Sigue los temas que te interesan