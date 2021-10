El Manchester vive su primera crisis: "Solskjaer tiene que asegurarse de que maneja a Cristiano"

Cristiano Ronaldo y Ole Gunnar Solskjaer en Old Trafford EFE

El Manchester United vivía esta temporada su primer gran intento de regresar a la élite. Consiguió finalizar muy bien la pasada temporada y gracias a ello obtuvo su plaza de Champions. Sin embargo, el presente curso está alternando momentos de euforia con otros de caídas inexplicables.

Comezaron la Premier League en muy buena forma, con varias victorias consecutivas. De hecho, en los primeros cinco encuentros consiguieron ganar cuatro de ellos y sumar un empate. Con estos números, los de Ole Gunnar Solskjaer se aupaban a lo más alto de la clasificación superando a equipos como el Chelsea, el Liverpool o el Manchester City.

Después llegó el primer gran tropiezo, una derrota inesperada en Champions frente al Young Boys que se tomó como un accidente. Los red devils se adelantaron gracias a un gol de Cristiano Ronaldo, pero el modesto equipo suizo consiguió darle la vuelta al electrónico y amargó así su regreso a la competición continental.

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022 Reuters

Tras ese primer tropiezo llegaron dos derrotas consecutivas, una en la EFL Cup frente al West Ham y otra en la Premier League contra el Aston Villa. En esta última en Old Trafford, Bruno Fernandes falló una pena máxima en el último minuto y con Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego.

La siguiente toma de contacto del equipo con la Champions estuvo a punto de tornarse de nuevo en tragedia. Fue en Old Trafford y contra el Villarreal, que se adelantó en el marcador y sacó todos los fantasmas del equipo mancuniano. Sin embargo, llegó el empate de Telles y apareció de nuevo Cristiano Ronaldo en el minuto 95 para confirmar la remontada.

Pero la euforia ha durado poco en Manchester ya que llegó una nueva jornada de Premier League y el United sumó otro pinchazo en un día de rotaciones de Solskjaer. El técnico noruego prescindió de hombres como Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho o Paul Pogba para recibir al Everton. Martial adelantó a los locales en el primer tiempo, pero Towsend puso en el 65 un empate que no se movería hasta el final.

Crisis en Old Trafford

Este resultado, el tercer pinchazo en los últimos cuatro partidos del equipo, provocó el enfado de un Cristiano que se marchó al vestuario realizando algunos gestos que no pasaron desapercibidos para Gary Neville, leyenda del United y analista en Sky Sports.

"¿Está Cristiano molesto cuando no juega? Sí. ¿Está Cristiano molesto cuando no marca? Sí. ¿Está Cristiano molesto cuando el equipo no gana? Por supuesto. Salió del campo murmurando para sí mismo, lanzando preguntas al aire: ¿Qué está diciendo? ¿Con quién está molesto?".

Cavani se saluda con Cristiano Ronaldo EFE

"Acciones como esa, y Cristiano es lo suficientemente inteligente como para saberlo, ejercerán una presión sobre el entrenador, más de la que ya tiene Solskjaer. Creo que Ole tiene que cuidarse a sí mismo, ser egoísta y asegurarse de que maneja a Cristiano. Lo hará, ha manejado bastante bien a Paul Pogba durante los últimos años".

Neville aseguró en su análisis que él cree que Solskjaer hablará con Ronaldo tras lo sucedido para evitar que la situación pase a mayores: "Creo que hablará con Cristiano y le dirá, 'mira, vamos, si vas a hacer eso, hazlo en el vestuario. Creo que es algo que hay que gestionar en los próximos meses".

[Más información: Cavani se deja querer por el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan