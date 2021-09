Cristiano y su primera polémica en Manchester: la dieta que nadie puede seguir en el vestuario

Cristiano Ronaldo es un futbolista conocido en el mundo entero por sus hazañas dentro del terreno de juego. De hecho, solo le han bastado unos pocos minutos para volver a ser clave en la Premier League en su regreso al Manchester United. El luso ya ha marcado y le ha dado puntos en el campeonato doméstico a los Ole Gunnar Solskjaer.

También ha marcado en Champions, aunque ahí las cosas no les han ido tan bien a los de Old Trafford. Todos parecían encantados con su vuelta y sus compañeros, los que todavía no habían jugado con él en otros equipos o en la selección portuguesa, están descubriendo lo que es compartir vestuario con un auténtico líder.

Eso, compartir vestuario con un capitán general del calibre de Cristiano Ronaldo, puede tener cosas buenas, seguramente muchas, pero también alguna mala. El luso, casi sin quererlo, está viviendo una polémica que podría abrir una gran grieta en el vestuario de Old Trafford a pesar de que la temporada acaba de comenzar.

Cristiano Ronaldo celebra su gol con el Manchester United Reuters

Y todo por los hábitos alimenticios del portugués, los cuales pretende hacer extensivos a toda la plantilla tal y como ha revelado el medio británico The Sun. Cristiano siempre se exige al máximo y por ello quiere que sus compañeros también lo hagan. Nunca les va a pedir más calidad, porque eso con eso se nace, pero sí que trabajen todo lo posible para acompañarle en su reto de devolver al Manchester United a lo más alto. Y ahí entra lógicamente la alimentación.

Cristiano es mundialmente conocido por llevar una dieta muy estrictia, por controlar tanto la comida como la bebida y su descanso. Y por ello ya ha aleccionado a los cocineros de las instalaciones de la ciudad deportiva del Manchester United de lo que deben cocinar y de los platos que deben incluir en el menú, el cual a él le funciona a las mil maravillas para tener un físico tan privilegiado.

Conflictos en Manchester

Una fuerta cercana al vestuario ha desvelado este conflicto interno que se ha abierto y que al parecer tiene a varios jugadores muy cabreados con la estrella portuguesa, algo que podría empezar a crear un mal rollo dentro de un vestuario que se está haciendo tras la llegada también de jugadores como Raphael Varane o Jadon Sancho.

Uno de los platos que habría generado el mayor conflicto es el llamado bacalhu, que se elabora con huevo y bacalao, uno de los alimentos que más gusta y que más come el luso, pero que todos sus compañeros parecen detestar. En estos momentos, si Cristiano lo dice, en Manchester solo se come bacalhu. Pero hay más.

Paul Pogba y Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022 Reuters

"Le encanta el pulpo, pero a la mayoría de los jugadores no le gusta. A él le gustará y le funcionará muy bien en su dieta. Pero a los otros no les gusta. Cristiano está muy centrado en sus proteínas, cosas como lonchas de jamón, huevos y aguacate, y los chefs están tratando de ayudarle". Esta es la situación que se vive ahora mismo en Manchester.

"Ronny quizá esté tratando de convertir a los chicos en amantes de la cocina portuguesa, pero si alguno pensaba que era solo 'pollo peri-peri' del 'Nando's', un restaurante inglés muy famoso de cocina portuguesa especializado en pollo, estarán decepcionados".

Lo que para Ronaldo es una bendición que le ha convertido en un jugador de 36 años en plena forma y que le permite llevar cuatro goles en sus primeros cuatro partidos en Manchester, para el resto de sus compañeros se está convirtiendo en una especie de tortura, ya que otra foco del problema en que nadie se atreve a comer postres y dulces en días cercanos a un partido cuando está él.

Estos conflictos y la pérdida del dorsal número '7' por parte de Cavani tras su llegada siguen dejando alguna sombre en el regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester. Y todo después de que el equipo haya cosechado su primera derrota en la Premier después de que Bruno Fernandes fallara un penalti en el último minuto con 'CR7' sobre el césped.

