Guardiola, 'culpable' de la situación que vivió Schweinsteiger con Mourinho: los motivos

Bastian Schweinsteiger no lo tuvo fácil cuando decidió cambiar el Bayern Múnich por el Manchester United. Entonces creyó que abrir un capítulo nuevo de su carrera como futbolista en una liga como la Premier League era la mejor de las ideas. Pero en Old Trafford se encontró con José Mourinho.

The Special One apenas contó con el futbolista alemán, quien había sido un pilar en el Bayern Múnich de Pep Guardiola. Ahora, Schweinsteiger señala que tal vez este fue el motivo por el que no acabó siendo importante en el Manchester United de Mourinho.

Así lo confiesa en unas declaraciones para la BBC: "No jugué mucho con él desafortunadamente, pero aún lo respeto. Es un gran entrenador que ha ganado muchos trofeos. Fue una situación extraña y difícil, nunca me explicó realmente por qué. Quizás fue porque jugué con Pep Guardiola y había jugado al fútbol de Pep Guardiola, que no le gusta...".

Pese a ello, Schweinsteiger ha tenido buenas palabras para el que fue su entrenador en Mánchester: "Aún así, me gustó cómo lo estaba haciendo Mourinho en realidad. Por supuesto, el estilo de juego es diferente, creo que por eso se fue Zlatan. No era tanto fútbol, a veces era más directo. Pero tuvo éxito con sus equipos. Fue simplemente una sensación extraña".

Destino MLS

Después de hacer historia en el Bayern Múnich y de una etapa frustrada en el Manchester United, el alemán acabó poniendo rumbo a la MLS. Antes de eso, en el año 2017, Mourinho llegó a mandarle a entrenar con el filial de los diablos rojos, algo que provocó su adiós a Old Trafford.

Fue en 2019 cuando anunció su retirada a los 35 años, por aquel entonces militaba en las filas del Chicago Fire. "Os doy las gracias a vosotros y a mis equipos, el Bayern Múnich, el Manchester United, el Chicago Fire y la selección alemana", escribió Schweinsteiger en sus redes sociales.

