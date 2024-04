"Tontos hay en todas partes": Nico Williams lamenta que el racismo no cesa en La Liga

El partido entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club que se disputó en el Metropolitano volvió a dejar un lamentable episodio racista en el fútbol español. En esta ocasión el afectado fue Nico Williams, que recibió insultos por el color de su piel al filo del descanso.

Todo sucedió cuando el jugador del Athletic se acercó a una de las esquinas para botar un córner. El equipo vasco buscaba el empate en el tramo final de la primera parte, pero enel momento de ejecutar ese balón parado Nico se dio cuenta de que algo no iba bien.

Recibió insultos racistas por parte de un sector de la afición del Atlético de Madrid, unos gritos que emulaban el sonido del mono tal y como él mismo reconoció posteriormente. El árbitro lo advirtió y se acercó a la banda para pedirle al delegado que anunciara por megafonía el cese inmediato de estos insultos.

🗣️ “He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos de mono”



Nico Williams explica en los micrófonos de DAZN lo sucedido en el Metropolitano 🔉#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/uVN8Sa5eek — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2024

Incluso varios jugadores del Atlético de Madrid se acercaron a Nico para interesarse por lo que estaba pasando. Le mostraron su apoyo, le abrazaron y se solidarizaron con él mientras por megafonía se pedía que no se hicieran más cánticos ofensivos. Todo se dio cerca del fondo donde se sitúan los aficionados más radicales del conjunto colchonero.

Las palabras de Nico

El propio Nico Williams confirmó el episodio racista al término del partido en sus declaraciones para la televisión con derechos: "He ido a sacar el córner y he escuchado sonidos del mono. La verdad es que han sido pocos. Gente tonta hay en todas partes, no pasa nada hay que seguir trabajando y espero que esto vaya cambiando poco a poco porque estamos haciendo una lucha interna y externa contra esto y es lo que hay".

"Al final da un poco de rabia. No es normal que todavía te insulten por tu tono de piel, pero estoy centrado en lo mío", dijo el jugador del Athletic, que no quiso ensañarse.

🗣️”El Atlético de Madrid está a favor de Nico y en contra de estas situaciones”



Mensaje de capitán 🔉Las palabras de Koke sobre los insultos racistas contra Nico Williams en el Metropolitano#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/ADoJxkSDbq — DAZN España (@DAZN_ES) April 27, 2024

En el bando del Atlético de Madrid, el capitán Koke le mandó todo su apoyo: "Le mando mucho ánimo y mucha fuerza. En nuestra sociedad y en el fútbol gente así no tiene cabida. El Atlético de Madrid está en contra de estas situaciones que no deben pasar ni en un estadio de fútbol ni en la sociedad. Yo no he escuchado nada y he ido a preguntarle, así que le mando mucho ánimo y fuerza".