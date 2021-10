Simeone: "No tengo compromiso con nadie y los jugadores lo saben"

El Atlético de Madrid se enfrenta a una nueva jornada de La Liga después de que Luis Suárez rescatase un punto contra la Real Sociedad el pasado fin de semana. Este jueves toca medirse contra el Levante y en la previa del encuentro ha hablado el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa.

Buscar el equilibrio

"Estamos buscando el equilibrio que todos los equipos tienen que tener para poder competir en gran nivel. Sufrimos muchos goles de inicio, lo que nos ha llevado a cambiar el rumbo del partido. En muchos remontamos, en los que no pudimos, estuvimos cerca. Eso habla muy bien de la reacción que tiene el equipo a lo que pueda suceder en el partido".

Goles recibidos en el inicio de curso

"Discrepo con todos con respecto a la diferencia con la temporada pasada. La jugó casi entera Lemar de tercero en el medio y terminaba jugando casi como un delantero. Después ahí también estuvo João, al inicio, Correa, Herrera… Fuimos encontrando mejorar las alternativas para poder equilibrar el equipo. Este año a estos, se suma Griezmann pero no creo que tenga menos esfuerzo que Lemar por hacer una comparación posicional en el campo. Nosotros debemos encontrar el camino para que equipo pueda estar equilibrado que es lo más importante en el fútbol".

Simeone siguiendo un entrenamiento del Atlético de Madrid EFE

Tridente

"Las características están para poder aprovecharlas. Y evidentemente cuando nos toque jugar con ellos, que será en muchos partidos, compensaremos el equipo en consecuencia de ellos".

Koeman y el incidente con la afición

"Es un problema más social que del fútbol mismo".

Sobre el Levante

"Sabemos que siempre es un rival complejo, difícil para nosotros. La temporada pasada hizo una gran temporada, este año tiene un buen entrenador que está buscando caminos para responder mejor. Será como todo partido de La Liga, muy competido y con muchas dificultades".

Pérdida de protagonismo de Correa

"Con Ángel hablamos mucho. Es verdad que empezó muy bien. Después viajó con Argentina y participó muy poco en los dos tramos de casi treinta días en las dos semanas que estuvo en Argentina. El otro día entró muy bien otra vez y seguramente será determinante como lo ha sido todas las temporada. Es muy importante para el equipo".

Sin Marcos Llorente y Lemar

"Marcos tiene mucha profundidad, estira mucho al equipo. Lemar juega más entre líneas, lo que nos combina muy bien defesa y ataque. Kondogbia tiene una demarcación más defensiva y nos equilibra las necesidades del equipo. Herrera, De Paul, Koke son muy parecidos. Los tres con juego asociado que pueden jugar juntos tranquilamente. Mañana decidiremos qué hacer".

Reparto de minutos

"El campo es el que manda. El campo marcará quien tendrá más minutos y menos. Nosotros ojo muy fino para ayudar qué pide el equipo. No tengo compromiso con nadie y ellos lo saben. Y voy en búsqueda a lo que el equipo le puede hacer bien”.

Balón de Oro

"No está en mi mano. Para qué meterme en algo que no me llaman".

Trabajo para alejar el mal ambiente

"Por más que sean cracks o jugadores con menos recursos siempre se va a enojar. Está en la propia palabra. Jugador. Y un jugador quiere ante todo jugar. Lo manejamos con suma naturalidad y buscando siempre que interpreten lo que se busca, sacar los partidos adelante".

