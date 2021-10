Luis Suárez: "En el Barça no pude disfrutar"

Luis Suárez vive El Clásico desde la barrera. El delantero uruguayo ahora milita en las filas del Atlético de Madrid, pero todavía se acuerda del que fuera su equipo. En una entrevista para ESPN Brasil, el jugador charrúa ha hablado sobre lo que supone jugar en un club como el Barcelona.

"Tienes que estar acostumbrado a pelear con la presión, yo tuve la época del Barcelona que no pude disfrutar de cada momento. Yo hacía tres goles contra el Real Madrid y no me daba tiempo a disfrutar porque a los tres días tenía otro partido contra el Getafe o Alavés y la presión era la misma. ¿Por qué? Porque si no metías te decían que estabas mal. Es una presión estar en la élite del fútbol y más en el Barcelona", ha asegurado Suárez.

Declaraciones que llegan después de lo comentado por Neymar hace tan solo unas semanas. El futbolista del PSG explicó que tal vez su retirada no estaba muy lejos. Y sobre ello ha querido hablar ahora Luis Suárez, quien compartió vestuario con el brasileño en el Barça.

Neymar Jr

"Creo que el Mundial de Catar será mi último porque no sé si tengo la capacidad mental como para seguir siendo futbolista", explicó el internacional canarinho ante el micrófono de DAZN. Estas palabras de Neymar han sido de lo más comentadas y Luis Suárez ha dado su visión.

"No tuve la oportunidad de hablar con Ney de eso. Siempre me gustaba hablar con Neymar cuando estaba en el Barcelona. Él es un jugador que necesita cariño y que necesita que los amigos le digan lo que sientan. Él sabe escuchar y creo que se puede haber apurado (en la decisión), pero capaz que es algo que él siente y lo cual está sufriendo cuando se lo critica, quizá no quiere seguir conviviendo con esa presión de estar constantemente en la boca de todos. Si él quiere llegar al próximo Mundial, él puede, pero depende de él y convivir con la presión", ha apuntado el charrúa.

Neymar en París

"En París está disfrutando pero quizá en la selección tiene algo que necesita largar y me gustaría recomendarle que siga disfrutando, está en una edad espectacular para llegar bien a Catar y no hacer caso a las críticas. Yo digo que las críticas no te tienen que tirar abajo ni el halago te tiene que hacer creer el mejor del mundo, hay que evitar ese tipo de comentarios. No es fácil convivir y cerrarte en tus amigos y familia", ha sentenciado Luis Suárez.

