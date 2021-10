Trippier: "Me encantaría volver a jugar en la Premier League"

Este martes el Atlético de Madrid disputa la tercera jornada de la Champions League. Nada más y nada menos que ante el campeón de la máxima competición continental en 2019, el Liverpool. Con motivo de esta cita, Kieran Trippier ha concedido una entrevista a Daily Mail.

El futbolista conoce muy bien al conjunto de Jürgen Klopp y es que dio sus primeros pasos en el fútbol en la Premier League. Es más, estuvo presente en la final de la Champions que ganó el Liverpool contra el Tottenham, ya que él, por aquel entonces, jugaba con los spurs.

Trippier también ha hablado sobre el futuro, en el que se ve como entrenador. Pero antes de eso, antes de colgar las botas, quiere volver a jugar algún día en la Premier League. Por el momento, es un soldado más del 'Cholo' Simeone, para el que solo tiene buenas palabras.

Kieran Trippier ante Mathias Olivera, en el Getafe - Atlético de Madrid de La Liga 2021/2022 Reuters

Campeón de La Liga 2020/2021

"a cerveza fluía, todo el mundo cantaba. Fue un sentimiento increíble. Vine a hacer grandes cosas y ganamos La Liga".

El 'Cholo' Simeone

"Es un ganador. Mira su récord desde que está en el club. Ha ganado ocho títulos en diez años. Es implacable".

¿Dónde se ve en el futuro?

"He aprendido mucho de Simeone que me servirá cuando me convierta en entrenador. Quizá más adelante me gustaría serlo. Quién sabe, al final de mi carrera podría jugar para Sean Dyche de nuevo (en el Burnley) y empezar mi etapa como entrenador con él. Me encantaría volver a jugar en la Premier League".

Victoria europea en Anfield

"Fue una noche extraña porque creo que tuvieron como cien ocasiones. Les dije a los chicos antes del partido lo intenso que sería el Liverpool. Cuando juegan en casa, van a 100 por hora. Creo que no debería haberse disputado (por la pandemia de la Covid-19). No fue hasta después del partido cuando me di cuenta verdaderamente: 'Esto está fuera de control'".

Luis Suárez

"Cuando juegas contra él, es el peor futbolista a tener enfrente. Es alguien a quien, definitivamente, prefieres a tu lado. Es solamente su presencia. Se sabe cuándo ves a un jugador así entrar por la puerta. Es un ganador. Además, es un bromista. Es un gran jugador y una magnífica persona".

Baja por sanción

"Cuando veía a mis compañeros sufrir en el terreno de juego, me culpé. El Madrid y el Barça nos estaban atrapando y sentía que era mi culpa".

