Joao Félix: "Todos en el Atlético de Madrid queremos ganar la Champions League"

El Atlético de Madrid se enfrenta al Liverpool este martes y, con motivo de este partido, Joao Félix ha hablado en el pódcast '¡Qué golazo!'. El futbolista portugués ha analizado el encuentro de la tercera jornada de la Champions League, además de hablar del 'Cholo' Simeone, Luis Suárez o Antoine Griezmann y, por supuesto, la posibilidad de conquistar la 'Orejona' con la camiseta rojiblanca al final de la presente temporada.

Partido ante el Liverpool

"Esperamos un equipo muy fuerte. Lo que todos sabemos. Es el Liverpool. Tienen un equipo estupendo, especialmente su ataque, es buenísimo, pero estamos preparados para ellos y haremos todo lo posible para ganar. Salah es peligroso, Mané es peligroso, Jota es peligroso. En la línea de fondo son peligrosos… Será difícil".

Equipos de filosofías parecidas

"No sé si eso es bueno para nosotros. Sabemos que son muy agresivos, presionan mucho. Esto puede ser bueno o malo para nosotros. La presión que ejercen puede darnos mucho espacio para jugar, pero tal vez no. Solo tenemos que estar preparados para ambas situaciones".

El 'Cholo' Simeone da indicaciones desde la banda contra el Barça EFE

El 'Cholo' Simeone

"Aprendemos muchas cosas y todos pueden ver la pasión que tiene por el juego. Es increíble. Es diferente a Santos también. El Cholo siempre está involucrado en el juego, siempre está hablando, siempre corriendo y es bueno verlo".

Victoria contra el Barcelona

"Me sentí muy bien, genial. Muy bien. Fue una sensación que no habíamos tenido en tiempo. Fue especial, me sentí bien. Necesitábamos a todos los aficionados en el estadio, tantos como fuera posible. Fue importante y me sentí muy bien por jugar para ellos".

La grada del Wanda Metropolitano y la de Anfield

"La pasión, creo, es la misma. Es un poco diferente en Anfield porque la gente está más cerca del campo, pero la pasión es la misma".

Joao Félix se lamenta en el césped Reuters

Anfield

"Me gusta jugar en un estadio lleno con los aficionados apasionados, incluso si no son mis fans".

Trabajar con Luis Suárez y Griezmann

"He aprendido mucho. Este es el segundo año que juego con Luis, con Antoine es el primero. Puedo ver mucha calidad, mucha experiencia y esto es bueno para mí, como jugador joven, para aprender y trabajar con ellos".

Ganar la Champions League

"Todos queremos eso. Todos lo quieren. Todos en el club. Pero solo pensamos partido a partido, eso es todo. El próximo partido es el Liverpool, así que estamos trabajando en eso. Luego el Liverpool otra vez, y eso es todo. Partido a partido".

[Más información: Lucas Hernández recoge el requerimiento para entrar en la cárcel mientras sigue intentando evitarlo]

Sigue los temas que te interesan