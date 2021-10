Klopp no cierra la polémica con Simeone y calienta la revancha

No puede llegar mejor este Atlético de Madrid - Liverpool. Diego Pablo Simeone y Jurgen Klopp se han encargado de calentar un partido que ya venía precedido por lo sucedido justo antes de que la Covid-19 paralizara el fútbol en 2020. El alemán no ha querido dar por cerrada la polémica que vienen arrastrando desde sus declaraciones en las que criticaba el fútbol del 'Cholo'. El colchonero respondió en su rueda de prensa con un simple "Nothing (Nada)" y el germano se prodigó más en su respuesta.

"Creo que lo dije después de la vuelta, estaba enfadado, decepcionado sobre muchas cosas y nos teníamos que centrar en el fútbol en extrañas circunstancias. Son muy buenos y se defendieron con todo. No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así", espetó un Klopp que deja muy claro que el fútbol de Simeone no es su favorito.

El técnico del Liverpool ha denominado como "una guerra" el encuentro. "No me gusta el término. Contra los equipos españoles es un reto, por ejemplo, lo es también contra el Sevilla. Pero el Atlético tiene muy buenos jugadores, no es el estilo que yo pondría, pero no me toca a mí juzgar. Jugando en casa se trata de ganar partidos. Nosotros jugamos muy bien en Anfield y no podemos olvidar nuestro nivel. Hay que jugar al 100% y ser bravos o te comen. Hay que evitar que nos coman", argumentó.

Klopp tiene claro el objetivo: "Si ganamos los dos partidos, nos clasificaremos". "No hemos jugado el primero y sabemos que perdimos los dos últimos contra ellos. La Champions es un viaje complicado. La última vez marcaron muy temprano, tuvimos posesión, pero no ocasiones claras. Hemos aprendido mucho de aquello. Fue muy difícil con unas circunstancias complicadas, el último partido con público y parecía que la importancia del fútbol era menor de lo normal por el coronavirus. Estamos todos mejor, la gente se siente más segura y estos dos partidos ellos también han cambiado mucho", sentenció el técnico alemán.

