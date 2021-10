Marcos Llorente se confiesa: de comer patatas fritas y chocolate a jugar fuera de España

Marcos Llorente ha pasado por El Larguero de la Cadena SER para repasar la actualidad del Atlético de Madrid y también de la selección española. El mediocentro ha señalado que se encuentra bien, recuperándose "adecuadamente", aunque no ha confirmado que pueda llegar al "partido en Liverpool". Además, también se han producido momentos divertidos como si suele comer patatas fritas o chocolate.

Su partido en Anfield

"Sí, fue un partido que me marcó. Me lo llevaré a la tumba como el mejor de mi vida. A raíz de esa noche todo cambió para mí. También tuve la oportunidad de ir con la Selección. Fue un punto de inflexión. La clave fue no venirse abajo pese a tener muchos meses con pocos minutos: tener en la cabeza esa positividad".

Alimentación

"Obviamente hay que tener más cuidado. Durante el año, ya sabéis que me gusta cuidarme mucho, pero sí es verdad que con la lesión estás más pendiente. Siempre me ha gustado cuidarme y mi familia me ha llevado a ello. Mi padre es un fanático de la salud y desde pequeñito me fui quedando con las cosas buenas y las cosas malas.".

¿Hace cuánto que no come patatas fritas?

"Justo esta noche no, pero el fin de semana, si salgo por ahí, es cuando no me privo de nada. La gente se piensa que estoy seis años de mi vida sin comer patatas fritas. Como chocolate y patatas fritas".

España en la UEFA Nations League

"Fue duro no poder ir y ayudar el equipo. Me dolió no estar compitiendo con el equipo. Vi al equipo fantástico contra selecciones muy importantes. Todos los jugadores estamos captando las ideas de Luis Enrique".

¿Puede ganar España el Mundial de Catar?

"Sí, ¿por qué no? Hay una idea de juego muy buena y una cantidad de jugadores importante. Nos merecemos, al menos, que se confíe en nosotros".

¿Sorprendido por la convocatoria de Luis Enrique?

"Me sorprendió cuando me puso con los delanteros y luego acabo de lateral, pero lo importante es estar en las convocatorias".

Convocatoria de Gavi

"Sorprendió a más de uno. El míster se traga muchos partidos y Gavi ha demostrado que tiene nivel".

¿Cómo es Luis Enrique?

"Un entrenador muy cercano y le gusta que cada jugador tenga clarísimo lo que le pide. Tiene un cuerpo técnico que cree muchísimo en su idea de juego".

¿Se parecen Luis Enrique y Simeone?

"Cada entrenador es un mundo. Los dos son entrenadores intensos, pero no tienen nada que ver uno con el otro".

¿Quién mete más caña: Luis Enrique o el 'Cholo'?

"Quizás el Cholo, como se expresa más, es más intenso. Pero al final son dos entrenadores que le piden a su equipo el cien por cien".

El polémico gol de Mbappé

"Sinceramente, creía que lo iba a anular. Luego no sé qué dicen que Eric la medio toca y habilita a Mbappé. Tan profundo en la regla no entro. Al final te la tienes que comer. Las jugadas pasan tan rápido que no te da para mirar para atrás y no tocarla porque el delantero esté en fuera de juego. Ahí estás vendido".

Mundial de globos

"Verlo, lo voy a ver seguro. Creo que es un juego te lo puedes pasar muy bien. Ibai se puede meter ya a hacer cualquier cosa".

¿Y Messi al Atlético?

"Nunca se me pasó por la cabeza, pero ¿a quién no le gustaría? No tenía ni idea de eso que salió ayer en Olé".

¿Tiene este Atlético más presión?

"Cualquier equipo te puede ganar perfectamente. Nosotros queremos competir por todo, pero es muy difícil ganar una Liga. No pienso que seamos el rival a batir, pensamos igual que el año pasado. Siempre estamos cuatro o cinco equipos peleando arriba".

Real Madrid y Barcelona, ¿a la baja?

"Puede ser. Antes Madrid y Barça arrasaban en años anteriores. Nosotros hemos conseguido meter la cabeza ahí y pelear la competición de tú a tú".

¿Se puede ganar la Champions ante los petrodólares?

"Si no pensáramos que es posible, no saltaríamos al campo. Es difícil, pero vamos a intentarlo".

El comodín de Simeone

"Yo lo he llevado bien. He hablado con el míster y cuando el equipo necesite que juegue en otra posición, lo haré encantado. Todo el mundo sabe cuál es la posición que más me gusta, pero se dan todo tipo de circunstancias que hacen que pueda jugar en otra posición".

¿Qué le falta a Griezmann?

"Hay momentos que a los delanteros, que viven del gol, no marcan. Lo que no hay duda es que Antoine es un jugador top. Tarde o temprano marcará esos goles que ayudarán al equipo".

La afición rojiblanca

"El año pasado fue jodido para todos porque no pudimos celebrar La Liga con nuestra gente. Esta afición es más increíble por dentro que lo que uno ve por fuera".

Recibimiento de la afición a Griezmann

"Los atléticos tienen que entender que los pitos no ayudan ni a Griezmann, ni al equipo. Yo cuando estoy en el campo y los escucho, no me gustan. Llegas a entenderlo porque la afición es libre de expresarse, pero los pitos ni me gustan ni ayudan al equipo".

¿Y jugar fuera de España?

"Por ahora no. No me atrae un cambio. Ahora mismo el mejor sitio donde estoy es aquí. A lo mejor dentro de tres o cuatro años, te digo otra cosa".

