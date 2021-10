Simeone: "¿Ganar la Champions? Es una competición dificilísima"

El 'Cholo' Simeone ha concedido una entrevista al diario Olé por su aniversario. En el adelanto ya se conoció cómo habló con Luis Suárez para tentar a Leo Messi para su fichaje por el Atlético de Madrid. Pero hay más. Desde su vida más personal al sueño de la Champions League.

Vida social

"El fútbol son las 24 horas. Es así. Cuando uno está durmiendo hay otro que está despierto. Y el que está despierto está pensando y si vos estás durmiendo... Entonces, hay ventaja para el que está despierto. Por eso hay que tener cuidado. Siempre comento que el fútbol es algo que es imposible correrlo de todas las distracciones habidas y por haber. Si vas al cine, es verdad que si la película dura una hora y media... Puede estar buenísima, pero en el recorrido de una pausa que tenga, o en el momento en que se hizo un poco más lenta, vos empiezas a pensar quién juega, si juega Joao o juega Correa. Es difícil contarle al que está al lado. Pero en tu cabeza no dejas de pensar, aunque te vayas a descansar o a dormir. Y muchas veces mi forma de relajarme o irme durmiendo, es imaginándome cómo puede formar el equipo".

Día a día en el Atleti

"Por la mañana, antes del entrenamiento, nos juntamos por Zoom, para un repaso de lo que vamos a hacer, porque practicamos a las 11. Después, nos quedamos hablando para ver la tarea del día posterior, lo que vamos a preparar. Y en el ínterin nos llamamos mil veces con Hernán (Bonvicini) y con Nelson (Vivas) porque van apareciendo cosas. Siempre cuando arranca la semana les comento que vamos a jugar de una manera, pero cuando cierro el equipo, casi seguro no es el mismo que les conté el lunes. Eso es un poco lo que somos y cómo vamos encontrando las mejores soluciones. Si jugamos con Liverpool, por ejemplo, tal vez encuentras cómo hacerle daño en el octavo partido que te pones a ver".

Diego Pablo Simeone, durante un partido AFP7 / EUROPA PRESS

¿Ve fútbol argentino?

"Nunca lo miro para recoger cosas para el entrenador, pero sí como distracción. No dejo igualmente de valorar en la simple visión, que River juega muy bien, que Talleres tiene una buena búsqueda de juego, que Vélez tiene sus momentos de altibajos... Por ahí me estoy acostado viendo Temperley-Almagro. Y mi mujer me pregunta qué estoy mirando y le digo: 'Un partidazo'. Sea el que fuera".

Crecimiento del Atlético

"Ha sido enorme. Y la búsqueda de más crecimiento sigue estando dentro nuestro proyecto, no sólo en lo futbolístico. Tiene un estadio fantástico, pero necesitamos un centro deportivo nuestro, que hoy sigue siendo prestado. Tenemos pocas canchas para entrenar, dos canchas, así que tú imagínate... Son dos canchas que nos pueden ver desde afuera cotidianamente. Yo siempre digo que nosotros entrenamos para toda España, pusimos lonas, pero se ve igual, porque se transparentan todo con el sol, ¿entiendes? Hoy tenemos un vestuario mucho más grande que el que empezamos: el 'Profe' consiguió hacer dos gimnasios de verdad, muy completos, llenos de herramienta para los chicos. También pudimos tener el desayuno estable para los futbolistas todas las mañanas con la posibilidad de que almuercen también ahí, condiciones que antes no había".

Equipo de estrellas

"Antes, con todo respeto, teníamos en el ojo 11 o 12 jugadores. Hoy miras al plantel y es un dolor de cabeza cada formación que haces porque te quedan afuera un montón de chicos muy importantes. Todo eso lo generamos desde la oportunidad que le dimos al club para vender mejor el producto y la gran capacidad de gestión que tienen Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo".

Egos del vestuario

"Quieras o no eso va pasando siempre. Cuando ganamos La Liga de 2014 teníamos menos nombres, pero muy buenos futbolistas porque si no, no salís campeón. Pero lo único que pone en el lugar correcto a todos es el campo, porque el campo no miente. Si tengo que ir todos los días diciéndoles a todos va a jugar éste por esto, porque el partido me lo imagino así... Yo fui jugador y por más que me cuentes lo que me cuentes, yo quiero jugar. Es problema tuyo. No me contéis historias para justificar lo que estás haciendo. Hay que buscar que el grupo entienda que yo quiero ganar, no me importa otra cosa que ganar y que no tengo compromiso con nadie".

Simeone siguiendo un entrenamiento del Atlético de Madrid EFE

Relación con los jugadores

"Ceder cuando hay que ceder, marcar el camino cuando hay que marcarlo, y acercarse cuando hay que acercarse. Intento ser lo más natural posible. Lo que no negocio es la actitud porque el cuerpo habla y todos vemos si el cuerpo está contento, quiere trabajar y está comprometido o no".

Competitividad

"Siempre lo digo: vos vas al Bayern Múnich y no tenéis otra opción que ganar, vas hoy al City, al Barcelona y al Madrid, igual. ¿Y por qué en el Atlético de Madrid no? Si no estás preparado para competir así, déjale el lugar a otro"

¿Jugar bien o ganar?

"¿Hay un equipo que haya salido campeón que juegue mal? Es difícil. Ahora, ¿puede tener un estilo de juego que no te convenza del todo? Sí. Francia salió campeón del mundo replegado y jugando de contragolpe. En cambio, España salió campeón jugando bien. ¿Pero por cuánto ganaron los partidos importantes en los mundiales? 1-0, 2-1, por penales... O sea, las distancias son mínimas".

El final de La Liga 2020/2021

"Menos mal que Dios esta vez estuvo de nuestro lado. Imagínate el último partido, que el Madrid le ganó sobre la hora al Villarreal y nosotros, que teníamos que ganar sí o sí, empatábamos o perdíamos contra el Valladolid... Imagínate esa etiqueta si salía campeón el Madrid, tras ir primeros 30 fechas...".

Diego Simeone, durante el Atlético de Madrid - Oporto EFE

Ganar la Champions League

"Es dificilísima, eso es. Dificilísima. Lo ves al City que se prepara poniendo millones para ganar la Champions y todavía no la pudo ganar. Ves al Liverpool, al PSG, que no sabe qué hacer para generar un grupo de futbolistas extraordinarios, lo ves al United que se potenció muy bien. Y el Bayern, ¿viste cómo juega? Llegan todos, hacen goles todos. No la pierden nunca. Y tiene a Kimmich, que la única vez que perdió una pelota fue cuando se la dio al hijo para jugar en la casa".

Momento del Barça

"¿Sabes el equipo que tiene el Barcelona? Vamos a hacer nombres... Sergi Roberto de lateral, Dest suplente, de central Umtiti campeón del mundo más allá del mal momento, Lenglet, Piqué, Araujo, Jordi Alba, Balde que la destroza. Pedri... ¿Lo viste al Gavi de 17 años que fue titular en España? De Jong, Busquets, Ansu Fati, Agüero, Dembélé, Memphis Depay, De Jong por si necesitas juego aéreo, Coutinho... No me contéis, no me contéis el cuento, no, no... Ahora si me decís no está Messi, y perdimos 30 goles, te digo sí, claro, 30 goles no los tenéis como no los tuvimos siempre nosotros, que nunca tuvimos a Messi".

