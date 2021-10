El Atlético fue a por Leo Messi este verano: Simeone lo confiesa

Bomba desde Argentina. Diego Simeone confesó que buscó el fichaje de su compatriota Leo Messi este último verano. En una charla con el Diario Olé, al 'Cholo' le preguntaron si le gustaría dirigir al '10' de la albiceleste y el entrenador reveló una curiosa anécdota de cómo intentó a través de Luis Suárez convencer al astro que posteriormente llegaría al PSG para que se vistiera de rojiblanco. Admite que no habló directamente con el rosarino, pero que sí tanteó al uruguayo para conocer las opciones que había de que el Atlético de Madrid pudiera hacerse con él.

Le preguntaron si se ha imaginado en algún momento entrenando a Messi y salió con la anécdota. "Cuando pasó lo que pasó en Barcelona llamé a Luis, con todo el respeto, obviamente a Leo no lo llamé, pero sí a Luis para preguntarle: ¿Cómo está? ¿Estaría con ganas? ¿Hay una mínima posibilidad? Imaginándonos que podía venir al Atlético de Madrid, cosa que duró tres horas porque ya el Paris Saint-Germain estaba obsesionado con esa incorporación", explicó Simeone.

Simeone también reflexiona sobre la carrera del argentino: "No se dieron las situaciones para dirigirle. Él siempre estuvo en el Barcelona, yo en España en el Atlético y en la selección no coincidimos como jugadores. Pero a mí, él me transmite eso. Si me preguntas donde tiene que jugar Messi, te digo en un equipo que quiera ganar. En un equipo que sepa lo que tiene que hacer para ganar. No importa de qué juegue, importa que el equipo esté preparado para ganar. No pienses en él, piensa en el equipo".

El llamado del Cholo Simeone a Luis Suárez para llevar a Messi al Atlético Madrid.



ADELANTO del mano a mano de Diego Simeone con Olé. pic.twitter.com/urO4NHZYxd — Diario Olé (@DiarioOle) October 12, 2021

Todo esto llega después de que Joan Laporta desvelara en RAC1 que esperaba que Messi pudiera jugar gratis en el Barça. "Puedo ser un iluso, pero por un momento tuve la ilusión de que Messi dijera que jugaba gratis, aunque sé que no se le puede pedir a nadie. Me conocía, me llevaba bien con él, lo hice todo por su familia pero comparado con lo que le ofrecían en París (...) Lo que espero ahora es hacerle un homenaje como es debido si es que está dispuesto", explicó el presidente culé.

[Más información: Luis Suárez vuelve a cargar contra Koeman y desvela cuál era la intención de Messi]

Sigue los temas que te interesan