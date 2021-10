Simeone, rendido a Joao Félix: "De él esperamos lo que dio en la primera mitad, le necesitamos"

La ha costado al 'Cholo' Simeone, pero parece que va encontrando a su delantera. El club le ha puesto en sus manos una nómina de jugadores estelares y poco a poco va siendo capaz de encajar todas las piezas. En el pasado contó con goleadores de la talla de Diego Costa o Radamel Falcao y ahora tiene a Luis Suárez.

Sin embargo, la diferencia es que el uruguayo está apoyado por una lista de futbolistas de talla mundial. Ángel Correa empezó el curso como un tiro. Lemar este año también marca goles y no solo juega bien. Joao Félix, como demostró ante el Barça, cuando aparece puede ser diferencial. Y Griezmann espera sumarse pronto a esa fiesta.

Quien se lo iba a decir al Atlético de Madrid y al entrenador argentino que iba a basar su fútbol en una delantera repleta de estrellas. Así se pueden hacer partidos como el realizado ante el Barça: "Pudimos hacer muy buen partido, pudimos aprovechar jugar en bloque y hacer una transición ataque defensa muy buena. Ellos tuvieron buena posesión en el primer tiempo con gente por dentro, pero nos adaptamos muy bien".

Simeone, en el banquillo del Atlético Reuters

Simeone estaba entusiasmado con el rendimiento de sus jugadores de ataque, pero también con un Metropolitano que ha recuperado su aspecto habitual: "Cuando llegamos al estadio con el autobús y vimos que la cantidad de gente había aumentado... Nos emocionó. Volver a ver el estadio lleno es maravilloso. La gente nos animó durante todo el partido y por suerte pudimos devolverles una alegría en forma de victoria ante el Barcelona, que siempre es el Barcelona".

En la segunda parte, el Barça intentó rearmarse, pero el Atleti tenía controlada la situación: "En el segundo tiempo nos costó más la transición ataque defensa. No tuvimos tanta continuidad. A ellos es difícil quitarles la pelota, tienen gente que se asocia muy bien en el centro del campo y nos costó más. Pese a ello tuvimos una transición muy buena de Suárez y Joao y otra de Griezmann y Correa. Desde el orden fuimos controlando el partido y fuimos aprovechando los espacios. En otros partidos los rivales nos esperaron más atrás y nos costó".

Mucho poderío en ataque

Por último, el entrenador del Atlético de Madrid quiso resaltar el trabajo de sus chicos en la faceta ofensiva con un Joao Félix estelar, un Lemar mucho más efectivo y todos rindiendo a gran nivel: "De Joao esperamos lo que dio en la primera mitad. Es un futbolista que tiene una capacidad de girarse muy grande. Eso es lo que necesitamos de él. Lemar, Correa, Griezmann, Joao... tienen esa capacidad. Cuando acabó la primera mitad, me acerqué a Joao y le dije: 'Esto es lo que tienes que hacer".

Joao Félix lanzando a portería Reuters

"Lemar me pone muy contento, si a su regularidad de la temporada pasada les sumas que ahora hace goles... Cuando tuvo el mano a mano me dije, métala. Joao me gustó muchísimo el otro día, por eso le puse. Tenemos muchos futbolistas importantes. Ojalá todos entiendan que tenemos que ser un grupo".

