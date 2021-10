Piqué, roto tras caer ante el Atlético: "No es un problema único, hay varios y la gente lo sabe"

Dura derrota del FC Barcelona en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El equipo azulgrana fue muy inferior al rival pese a realizar una buena salida al terreno de juego. El primer tanto de Lemar cambió por completo la actitud de los culés y los locales se crecieron hasta sentenciar con Luis Suárez. Piqué, capitán blaugrana, fue el encargado de hablar tras el varapalo liguero.

El central catalán se mostró muy tocado en los micrófonos de Movistar Plus. Piqué, que ya comparecido en otras noches complicadas como la de Cádiz, aseguró que no se esperaban la derrota ante el equipo colchonero y fijó el parón de selecciones como el momento en el que la plantilla azulgrana debe reflexionar para volver más fuerte.

Sin embargo, el mensaje más importante que mandó Piqué fue el de las razones del mal momento del Barça. Lejos de la claridad de otras ocasiones, donde el zaguero no ha dudado en señalar culpables, Piqué explicó que existen varios problemas y que cualquiera puede observarlo.

El Piqué más hundido:

-"Podríamos estar 3 horas jugando que no meteríamos un gol"

-"El tema está complicado, estamos sufriendo"

-"Son tiempos difíciles y no lo habíamos vivido antes"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/Xcca32Epcf — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) October 2, 2021

Derrota

"Hemos perdido. Era un resultado que no nos esperábamos, pero que no queríamos. A seguir, a descansar en el parón y después a volver a empezar".

Análisis

"Hemos empezado bien. Hemos sido valientes en este sentido. Dos jugadas idénticas, no seguimos, nos generan una superioridad... Nos meten dos goles con muy poco y podríamos estar dos horas que no meteríamos un gol. La situación es complicada, difícil, estamos sufriendo y hay que ser sinceros. No queda otra que seguir trabajando, desconectar en el parón y volver".

Qué falta en el Barça

"No es un problema único, hay varios y creo que la gente lo percibe y lo sabe. No hay que ser ciego para ver lo que nos falta. Nos recuperaremos de esta. Son tiempos difíciles y no lo hemos vivido antes muchos de los que estamos en la plantilla. La relación entre los jugadores es muy buena, hay ganas de darle la vuelta a la situación, pero no es nada fácil".

Futuro de Koeman

"Los jugadores no nos podemos meter. Intentamos trabajar al máximo, hacer caso de todas las indicaciones que nos da el míster. Todo el ruido, todo lo relacionado, poco podemos hacer. Salir al campo, hacerlo lo mejor posible".

