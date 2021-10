El Atlético destroza al Barça en la fiesta del Wanda y hace insostenible la situación de Koeman

Triunfo sin contemplaciones del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona. Los de Simeone aprovecharon la presión del Wanda y el mal momento del rival para golpear primero. Joao Félix creó los goles y Lemar y Luis Suárez los transformaron. Los de Koeman no terminan de levantar cabeza y ni Ansu Fati logró hacer reaccionar a los suyos. [Narración y estadísticas: Atlético de Madrid 2-0 FC Barcelona]

Todas las miradas estaban puestas en Madrid. Volvía el público con un aforo del 100% y, encima, lo hacía a un Atlético - Barça. El cara a cara entre dos de los grandes del fútbol español. El reencuentro de Griezmann contra sus ex. También el primer partido de Luis Suárez contra el equipo que, según él mismo, le despreció por su edad. Una atmósfera perfecta para desarrollar el partido de la jornada.

Las primeras sorpresas no tardaron en llegar. Simeone, por ejemplo, sentó a Griezmann y no le dio un puesto en el once inicial. Koeman, que seguía el partido desde el palco por su expulsión en Cádiz, daba protagonismo a los canteranos Gavi y Nico. La apuesta era total, pero no se podía vivir de experimentos. Fue rodar el balón y los 22 elegidos decidían el devenir de un encuentro fundamental.

El Barcelona fue el primero en avisar con una internada de Dest por el costado. No se había llegado ni al minuto cinco y los azulgrana parecían mostrar sus cartas. Sin embargo, quedó en un espejismo ante un Atlético que paulatinamente fue acumulando más minutos de balón. Joao Félix probó desde fuera del área y Carrasco, en medio de un partido con cierto ritmo, imitó a su compañero de delantera con un tiro de falta envenenado. No hubo suerte, pero la advertencia estaba ahí.

Tanto que no pasaron ni cuatro minutos y lo que antes era una amenaza ahora era un gol. El Atlético hacía estallar el Wanda y a sus casi 70.000 espectadores. Una combinación perfecta de Joao Félix y Lemar dejaba solo al francés, que ante Ter Stegen tiró de sangre fría para dibujar el 1-0 en el minuto 24. El conjunto colchonero confirmaba su superioridad ante un Barça que comenzaba sufriendo muy pronto.

Los culés tenían que reaccionar en la caldera rojiblanca. Coutinho, tímidamente, lo intentó poco después. Pero la descordinación defensiva del Barça y el control táctico de Simeone mantenía a los equipos en dos niveles muy diferentes. El Atlético rompía con pocos toques y el Barça necesitaba tirar de individualidades. Luis Suárez perdonó en el 27 y Depay rozó la asistencia de De Jong tres minutos después. Y, cuando mejor estaba el Barça, llegó el golpe.

De nuevo una contra armada por Joao Félix. De nuevo un Barça sin orden atrás. Luis Suárez recibió solo ante Ter Stegen y el uruguayo la mandó al fondo de la red. Anotaba a su exequipo y pedía perdón, pero era inevitable que se echara la mano a la oreja pidiendo los cánticos de sus nuevos aficionados. El Barça se deshacía y el Atlético dominaba con claridad al descanso.

El Barça se estanca

La locura de la primera mitad no podía extenderse mucho a menos que el físico lo permitiera. Y, como era de esperar, los segundos 45 minutos bajaron el ritmo para un partido mucho más tranquilo que favorecía al Atlético. Simeone metió a Trippier por De Paul para reforzar el plano defensivo. Koeman quitó a Nico y metió a Sergi Roberto para evitar un nuevo desastre atrás. Sin embargo, no hubo cambio alguno.

El Barça no terminó de crear peligro. De Jong estaba desesperado viendo el resultado y únicamente Coutinho parecía mantener la esperanza en una remontada. El brasileño, que ya en la primera parte estuvo cerca del gol, obligó a Oblak a realizar un paradón a quemarropa en el 60 que afianzó un 2-0 determinante. Tampoco la entrada de Ansu Fati tuvo efecto alguno más allá de alguna acción a balón parado.

El Atlético levantó el muro y se centró en alguna contra para poner el 3-0. Simeone, además, dio minutos a un Griezmann que continuaba intentando ganarse al público colchonero. Todo estaba hecho. El Barça congelado y el Atlético gustándose en esa estrategia de defender y correr. El Wanda Metropolitano celebró por todo lo alto el 100% de aforo y el conjunto catalán sigue con la alarma puesta y con Koeman cada vez más tocado.

Atlético de Madrid 2-0 FC Barcelona

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Savic, Giménez, Hermoso (Felipe, 80'), Carrasco (Lodi, 80'); De Paul (Trippier, 46'), Koke, Lemar; Joao Félix (Correa, 71'), Luis Suárez (Griezmann, 71').

Barcelona: Ter Stegen; Dest (Lenglet, 86'), Piqué, Araujo, Mingueza (Luuk de Jong, m. 74); De Jong, Nico (Sergi Roberto, 46'), Busquets, Gavi (Riqui Puig, m. 74); Coutinho (Ansu Fati, 63'); Memphis.

Goles: 1-0, 23' Lemar. 2-0, 44' Luis Suárez.

Árbitro: Soto Grado (C. Riojano). Amonestó al local Koke (77') y al visitante Gavi (20').

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano ante 60.594 espectadores

