Simeone compadece a Koeman: "Está en una situación incómoda, le deseo todo lo mejor"

El FC Barcelona está acaparando toda la atención del fin de semana tras la difícil situación que está atravesando Ronald Koeman. Sin embargo, el conjunto azulgrana tendrá enfrente un equipo que llega con la ambición de sacar una victoria de un duelo tan importante para asestar otro golpe a un rival directo por La Liga en horas bajas.

Los de Simeone cambiaron totalmente su perspectiva en cuestión de minutos. Después de perder en el campeonato nacional contra el Alavés y de generar muchas dudas, estuvieron contra las cuerdas en San Siro en lo que pudo ser otra derrota y otro mal resultado en Champions. Tras ir perdiendo por el gol de Rafael Leao, apareció Griezmann para hacer el empate en el 84 y Suárez para dar la victoria de penalti ya en el descuento.

Ahora, ese triunfo les da aire fresco para preparar lo que Simeone cree que será un gran encuentro: "Siempre pensamos en la valía de los futbolistas. Los tiene muy buenos, como el cuerpo técnico. Será un gran partido y la atención la centramos en eso".

El 'Cholo' Simeone, en la banda de Mendizorroza Reuters

El técnico argentino ha analizado en rueda de prensa la situación de su equipo antes del choque y valora así la capacidad de un futbolista que vivirá un momento extraño, Antoine Griezmann, que sabe lo que es jugar estos partidos desde ambos lados de la cancha.

"Siempre lo pusimos a la derecha, a la izquierda. Donde juega él. Los futbolistas tiene un lugar privilegiado, lo importante es que estén preparados para jugar donde el equipo lo necesite. Es un jugador que con sus características nos va a ayudar donde le pongamos".

Simeone valora la movilidad del francés y que pueda jugar con otros delanteros como Luis Suárez o Joao Felix: "Me gustó. Son compatibles. Hay variantes importantes, también están Lemar, Correa y Cunha. Genera entusiasmo y lo más importante de gestionar es que todos se sientan importante. La calidad de minutos marca la diferencia y ojalá lo llevemos hacia delante".

Uno de esos delanteros también vivirá un choque con sabor especial. Luis Suárez se vuelve a medir a su Barça después de unas duras declaraciones sobre el vestuario y contra Koeman y el club: "Lo veo como siempre. Desde que llegó tiene el mismo hambre, ilusión. Le intentamos acompañar de la mejor manera para potenciar sus cualidades".

Luis Suárez en la carrera por un balón Reuters

Así ve al Barça

Respecto al rival, la atención está casi toda centrada en saber qué va a suceder con su homólgo: "Seguramente estará en una situación incómoda. Todos los colegas respetamos a Koeman. Lo hará siempre. Koeman ha demostrado mucha personalidad y le deseo lo mejor. Nosotros estamos ocupados por lo nuestro".

El entrenador argentino no quiso mojarse mucho, ya que no quiere pensar ni en Koeman ni en la ausencia de Messi: "Yo me centro en el Atlético, que es lo que me interesa. Veremos mañana lo que sucede". En cualquier caso, no eliminó a los azulgranas de la lucha por el título: "Tiene una gran plantilla con Alba, Dest, Piqué, Pedri, Ansu, Dembélé, De Jong, son todos grandísimos futbolistas. Es un equipo con muy buenos futbolistas".

Simeone espera ya lo que promete ser un partidazo y se aleja de posibles análisis que luego queden alejados de la realidad: "Nos imaginamos tantas cosas después del partido que no sé. Mañana ya veremos. El Barça siempre ha tenido un juego asociativo en el campo rival. Les ha llevado a grandes éxitos. No me imagino otro equipo".

