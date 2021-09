Diego Costa, investigado en una operación policial sobre irregularidades de una web de apuestas

El portal Ge, del grupo Globo, publica que el delantero Diego Costa está siendo objeto de una operación policial en relación con una casa de apuestas. La investigación va encauzada en las irregularidades que se han cometido a través de la web de esta. Lo que se ha podido saber es que un futbolista está implicado y el medio anteriormente citado apunta en la dirección del hispano-brasileño.

Tal y como ha trascendido en una nota, la Policía Federal de Sergipe ha desplegado un operativo contra la "supuesta práctica de explotación de juegos de azar, blanqueo de capitales, evasión de divisas y organización delictiva" relacionada con la casa de apuestas ESPORTENET.

Los investigados dentro de esta red van desde los propietarios de la plataforma a los operadores financieros. El nombre de Diego Costa llega por el "supuesto financiador" de la mencionada red delictiva. Así se ha deslizado que este sería "un jugador de fútbol".

Diego Costa, en un partido del Atlético Mineiro Reuters

La identidad del mismo no ha sido divulgada, pero según Ge, este sería, presuntamente, Diego Costa. Por el momento, no se sabe si esta información es veraz o no, pero el jugador del Atlético Mineiro, club por el que fichó el pasado mes de agosto después de rescindir su contrato con el Atleti a finales de 2020, es al que apunta el medio brasileño como presunto financiador de la red.

Registros

En el marco de la operación, este jueves los agentes de la ley han llevado a cabo siete órdenes de registro en los estados brasileños de Sergipe (del que es natural Diego Costa), Bahía (noreste) y Sao Paulo (sureste). Dicha operación comenzó el pasado 3 de marzo cuando "fueron aprehendidos documentos y equipos informáticos", según señalan los medios, que permitieron continuar avanzando con la investigación.

Tal y como ha indicado la Policía, gracias a las pruebas obtenidas, se pudieron identificar "otras plataformas de apuesta" que han sido utilizadas por dicho grupo y que actuaban como "empresas" para "lavar dinero y evadir divisas". También se ha confirmado la participación en la red de cambistas que daban sus servicios para ayudar a la organización "en el proceso de evasión de divisas".

Ahora la investigación está en la fase de "Operación Distracción" -así ha sido bautizada-. En ella se intenta dilucidar cómo se produjo todo el proceso de evasión de divisas, poniendo el foco en los cambistas y en el financiador. Esto es, en el jugador de fútbol.

