Diego Costa: "Soy jodido en el campo; si mi mamá está en la cancha, tengo para darle también"

Diego Costa ha sido uno de los protagonistas del día después del acto de presentación como nuevo futbolista del Atlético Mineiro. El jugador firmó con el conjunto brasileño el pasado fin de semana después de abandonar hace ya siete meses el Atlético de Madrid por decisión propia.

"La directiva y el jugador han llegado a un acuerdo. El delantero construyó su victoriosa carrera en Europa, con notables estancias en el Atlético de Madrid español y el Chelsea inglés. El Atlético Mineiro será su primer club como deportista profesional en Brasil", anunció el conjunto brasileño.

Por el momento, Diego Costa ha firmado hasta diciembre de 2022 con el club de Belo Horizonte y en su presentación ha prometido dejarse la piel durante este tiempo: "Trataré de dar lo mejor, compromiso. Que tampoco falten los goles, porque yo y todos lo estamos esperando".

El delantero ha sabido ganarse a los presentes con buen humor, como con la broma que hizo sobre su estilo agresivo de juego: "Ya me han dicho que soy jodido en el campo. Si mi mamá está en la cancha, tengo para darle también. Eso sí, no faltará el esfuerzo. Que todos me respeten, mis compañeros también".

Dos caras

Después de esto ha querido dejar claro que no es un jugador que dé problemas en el vestuario: "Nunca tuve un problema con los compañeros. En el vestuario, siempre era de lo más divertido. La gente siempre me se me acercaba. Mi personalidad en el campo es ganadora".

"Cualquier partido. Jugando a las cartas, al dominó, quiero ganar. Siempre me motiva. No voy a cambiar mi personalidad. No voy a pisar los frenos. Nunca he tenido problemas con los entrenadores, solo con Antonio Conte, fue algo personal con él", ha agregado el hispano-brasileño.

