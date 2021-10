El show de Koeman, de su entrada a lo Van Gaal a un "no contesto" por Laporta: sus 8 frases explosivas

Ronald Koeman no tiene ya nada que perder en el Barcelona. Más claro no ha podido quedar después de su rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid, el que muy posiblemente será para él el último como entrenador culé. El técnico neerlandés, sentenciado por Joan Laporta, dejó una retahíla de respuestas que muestra cómo están las cosas. Eso sí, todavía tiene mucho que decir.

Dejó hasta casi una decena de frases explosivas, partiendo de una entrada por todo lo alto citando a su compatriota Louis Van Gaal: "Buenos días, amigos de la prensa".

A partir de ahí, todo el mundo sabía lo que se iba a avecinar y, aunque fue en tono calmado, Koeman no dio puntada sin hilo.

Ronald Koeman emula a Van Gaal el día de su despedida: "Buenos días amigos de la prensa"

"Hoy recuerdo una frase de Van Gaal: buenos días mis amigos de la prensa", dijo Koeman nada más entrar a la sala de prensa. La misma frase la dejó su compatriota en el año 2000 justo antes de dejar de ser entrenador del Barça, pero la completó con un "... yo me voy". No hizo lo mismo Koeman, que al ser preguntado añadió: "Yo me quedo todavía, sí", con una sonrisa en la boca.

¿El último partido de Ronald Koeman como entrenador del FC Barcelona?

"Me he enterado de que el presidente estuvo esta mañana aquí, pero no le he visto porque estábamos preparando el entrenamiento. A mí no me han dicho nada, pero tengo orejas y ojos y sé que se filtran muchas cosas. Hay cosas que serán verdad, pero no me han dicho nada".

¿Cómo es la relación entre Koeman y Laporta?

"No voy a contestar esta pregunta", dijo Koeman cuando le preguntaron sobre su relación con Laporta.

No hace falta contestar. No se trata de ser bueno o malo sino cómo se me está tratando Sobre si se le falta al respeto

Lo de Laporta fue parecido a lo que dijo después en otra cuestión que le hicieron los medios de comunicación sobre si se le está faltan al respeto: "No hace falta contestar. No se trata de ser bueno o malo sino cómo se me está tratando".

Me gustaría hablar un día y hablar bien sobre lo que pienso

Le pidieron a Koeman que se pusiera nota en el Barça y se negó: "Estoy harto de defenderme a mí mismo. No tiene ningún sentido. Hemos hecho cosas importantes, hemos tenido y asumido cambios en el club. Me gustaría hablar un día y hablar bien sobre lo que pienso".

Si yo tuviera una bolsa de dinero, tendría a Messi todavía aquí

Tampoco le sentó demasiado bien que le preguntaran si otro entrenador lo haría mejor en su posición: "No es el sistema, si no tenemos extremos de 1 vs 1, hay que buscar laterales... el trabajo de un entrenador es según con los jugadores que tienes. Si yo tuviera una bolsa de dinero, tendría a Messi todavía aquí".

Sinceramente, podría estar mejor

Koeman, que ve cómo sus días de entrenador en el Barça se agotan, se sinceró cuando le preguntaron cómo lo estaba pasando anímicamente las últimas semanas: "Sinceramente, podría estar mejor", dijo.

El mejor y el peor momento de Ronald Koeman en el Barça como entrenador

Por último, a Koeman le preguntaron por su mejor y peor momento. Una pregunta que sonaba a despedida y así quiso apuntar el neerlandés antes de contestar: "Parece que ya estoy fuera... El mejor momento fue la firma del contrato y el peor fue la marcha de Messi".

