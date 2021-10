El Barça pierde a Pedri para el partido contra el Atleti y hace saltar las alarmas en la Selección

Malas noticias para el FC Barcelona. El conjunto azulgrana no está muy acostumbrado a recibir alegrías en los últimos meses y le ha llegado una nueva desgracia en lo que seguramente sea su momento más delicado. Pedri, uno de los jugadores más importantes para Ronald Koeman, ha caído lesionado.

A pesar de que la dolencia del canario no parece excesivamente grave, el exfutbolista de la UD Las Palmas no estará en el duelo de este sábado contra el Atlético de Madrid donde tanto el técnico holandés como el club se juegan mucho. No solo hay tres puntos en disputa o un puesto en la clasificación de La Liga, sino que una derrota podría llevar a la entidad azulgrana y al equipo a un cataclismo difícilmente reversible.

Ahora, Koeman ha recibido la mala noticia de la lesión de uno de los jugadores más importantes de la plantilla, el joven talento Pedri González, que se ha convertido en una pieza clave en sus esquemas. Su ausencia llega en un momento realmente delicado ya que el Atlético de Madrid, que llega con moral tras vencer en Champions al Milan en el último suspiro, querrá seguir haciendo más grande la herida de su rival.

Jordi Alba ha recibido el alta médica



Pedri se ha caído de la convocatoria tras sufrir una lesión muscular en el cuádriceps del muslo izquierdo. A pesar de que el conjunto azulgrana no ha especificado un tiempo de duración de su baja, se espera que al menos esté unos días alejados de los entrenamientos y que incluso pueda perder algún partido más.

Problemas para Luis Enrique

Esta lesión no solo choca frontalmente con los intereses del FC Barcelona, sino que lo hace también con los de la selección española, ya que Pedri había sido convocado por Luis Enrique para liderar al equipo nacional en la disputa de la Final Four de la UEFA Nations League.

Habrá que cómo de importante es la lesión del jugador canario, pero parece casi seguro que se caerá de la lista de convocados y que el seleccionador nacional tendrá que pensar en un relevo para el futbolista del Barça, ya que fue baja en la última convocatoria de España por descanso.

De esta forma, el futbolista que más partidos disputó en la temporada pasada en las grandes ligas acumularía dos ausencias consecutivas con España después de haber disputado hace unos meses tanto la Eurocopa como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Después de la noticia de la baja de Pedri para el duelo de este fin de semana contra el Atlético de Madrid, se antoja complicado que el canario pueda seguir entrando en los planes del equipo español que se medirá el próximo 6 de octubre a Italia en las semifinales de esa disputa por el título de la Nations League. De cualquier forma, España tendrá que jugar dos partidos ya que de ganar accedería a la final y en caso de derrota, habrá final de consolación por el tercer y cuarto puesto.

No todo son malas noticias para el FC Barcelona ya que, a pesar de la lesión de Pedri, Ronald Koeman recupera a Jordi Alba para el duelo contra los del 'Cholo' Simeone. El lateral izquierdo, que no ha sido convocado en esta ocasión por Luis Enrique, sí estará a las órdenes del técnico neerlandés en lo que podría ser su último partido en el banquillo azulgrana.

