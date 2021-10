Koeman: "¿Mi último partido? Tengo orejas y ojos y sé que se filtran muchas cosas"

La octava jornada de La Liga, previa a un nuevo parón de selecciones, será la primera en la que los aforos se podrán completar al cien por cien desde marzo de 2020 cuando empezó la pandemia, como se espera en el Atlético - Barcelona. Quien no estará será Ronald Koeman, sancionado, pero sí hablará en rueda de prensa este viernes a sabiendas que podría ser su última comparecencia si es despedido.

La rueda de prensa de Koeman empezó con el neerlandés citando a Louis Van Gaal y su frase: "Buenos días, mis amigos de la prensa". Su compatriota, eso sí, acabó aquella frase con un "yo me voy", algo que no hizo Ronald.

Visita al Wanda

"Son dos maneras distinta de estilo de juego. Ellos fueron campeones el año pasado porque se lo merecieron. Son muy competitivos y es dificilísimo hacer ocasiones contra ellos. Hay que intentar estar bien con el último pase y, claro, marcar para ganar".

Frase de Van Gaal

"Yo me quedo todavía, sí".

Las dudas sobre su trabajo

"Lo que estamos haciendo es seguir trabajando y cambiar cosas en el equipo. Recuperamos gente importante arriba y el plan es seguir así. Depender de los resultados es una cosa normal en este mundo".

No ha hablado con Laporta

"A mí no me han dicho nada. Me he enterado de que el presidente estuvo esta mañana aquí, pero no le he visto porque estábamos preparando el entrenamiento. A mí no me han dicho nada, pero tengo orejas y ojos y sé que se filtran muchas cosas. Hay cosas que serán verdad, pero no me han dicho nada".

Destitución tras el Atleti

"Es una pregunta para mañana. Lo importante es que el equipo saque mañana un resultado positivo. Estoy aquí por el club, vine en una situación muy complicada que ahora parece serlo más que cuando llegué al principio".

Su relación con Laporta

"No voy a contestar esta pregunta".

Cansado de la situación

"Estoy harto de defenderme a mí mismo. No tiene ningún sentido. Hemos hecho cosas importantes, hemos tenido y asumido cambios en el club. Me gustaría hablar un día y hablar bien sobre lo que pienso".

El problema del Barça

"No es el sistema, si no tenemos extremos de 1 vs 1, hay que buscar laterales... el trabajo de un entrenador es según con los jugadores que tienes. Si yo tuviera una bolsa de dinero, tendría a Messi todavía aquí".

Se le ha faltado al respeto

"No hace falta contestar. No se trata de ser bueno o malo sino cómo se me está tratando".

Cómo está anímicamente

"Sinceramente, podría estar mejor".

Mejor y peor momento en el Barça

"Parece que ya estoy fuera... El mejor momento fue la firma del contrato y el peor fue la marcha de Messi".

Jordi Cruyff

"Desde el primer día me dijo que él no iba a ser entrenador en este club y el club lo sabe. Lo que hablamos cada día queda para nosotros".

Sigue los temas que te interesan