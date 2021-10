Luis Suárez vuelve a cargar contra Koeman y desvela cuál era la intención de Messi

Luis Suárez ha vuelto a mostrar su mala relación con Ronald Koeman por la manera en la que tuvo que abandonar el FC Barcelona. El delantero uruguayo ha recordado que el técnico culé le dijo que sí contaba con él y que posteriormente recibió la llamada de Bartomeu para confirmarle que no entraba en los planes del equipo. Según el atacante, se hubiera quedado en el club catalán incluso rebajando su ficha.

"Siempre estaré agradecido al Barça por confiar en mi en las circunstancias de 2014. Lo único que me quejé fue de como se me comunicó que no contaban conmigo", ha reconocido en una entrevista para el canal de Twitch de Gerard Romero, Jijantes FC. "Lo que discuto de Koeman es que no tuvo personalidad para decir que me quería a la directiva".

Suárez, que realizó una polémica celebración en el triunfo del Atlético ante el Barça, ha desvelado que Koeman le dijo que contaba con él y que fue Bartomeu quien le llamó para trasladarle que "no entraba en los planes del entrenador". El delantero, además, ha subrayado que se "hubiese quedado en el Barça" y que "para ayudar hubiese rebajado" su ficha si se lo hubiesen planteado.

"La llamada de despedida con Koeman duró unos cuarenta segundos. No son formas de despedir a alguien. Hubo cosas que no fueron concretas. Me dijo que no entraba en sus planes". Ahí comenzó una mala relación que en el Wanda Metropolitano quedó perfectamente reflejada con el tanto del uruguayo.

Una vez conoció que no iba a seguir en el club catalán, Luis Suárez se lo comunicó a su amigo Messi. "Llamé a Leo para comentarle lo que me había pasado. Fue muy dificil, veníamos de un año complicado, él también quería irse y entonces pasó lo mio. Las dos familias lo pasaron muy mal". Messi no pudo marcharse, pero Suárez salió rumbo al Atlético por menos de 10 millones en un fichaje que sorprendió.

Su nueva situación

Un año después, es el conjunto rojiblanco quien supera al azulgrana y Suárez quien celebra en el Wanda. En su reencuentro en la pasada jornada, el atacante ha asegurado que vio a un conjunto azulgrana "anímicamente mal". "Mi hijo pese a ser hincha del Barça estaba contento por la victoria del sábado, sabe que papá trabaja en el Atleti y que me entrego al máximo a ello", ha desvelado.

Durante la entrevista, Suárez también dejó abierta la puerta a reencontrarse con Messi: "No lo sé. Nunca se sabe. Igual dentro de un año, dos años o tres años me quiero ir a un equipo y Leo, cuando se le acabe en París, coincidimos. O si dentro de dos años, cuando se le termine en el París, yo digo que estoy libre y vamos a un lado juntos".

