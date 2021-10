Almeida se ofrece para ser presidente del Atlético: "A Cerezo le veo mayor ya..."

De sobra es conocido el amor que siente hacia el Atlético de Madrid José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. El político hace gala de su sentimiento colchonero siempre que tiene la oportunidad de hacerlo y en su visita al programa de radio El Larguero de la Cadena SER no iba a ser menos. Almeida protagonizó un momento divertido en el programa deportivo.

Y es que Almeida siente tanto los colores del Atleti que a muchos le surge la pregunta de si el actual alcalde de Madrid podría algún día formar parte del club. ¿En qué rol? En el de presidente de la entidad, como le instaron en El Larguero.

Lejos de rehuir la pregunta, Almeida respondió lanzando un 'dardo' cariñoso a Enrique Cerezo, actual presidente del Atlético, y dejando la duda sobre si algún día se podría postular para ocupar el máximo cargo del club rojiblanco.

⁉️ 👔 ¿Almeida, presidente del Atlético algún día?



🤣👴🏼"A Cerezo lo veo mayor ya eh, le va llegando el tiempo..."



❤️ "Me han preguntado: ¿Tanto te gusta el fútbol? No, a mí me gusta el Atleti"



📹 La entrevista, al completo: https://t.co/QSkXhgIXgF pic.twitter.com/kYtUAjU73h — El Larguero (@ellarguero) October 19, 2021

"A Cerezo le veo mayor ya -risas-. Ya se lo he comentado, que le va llegando el tiempo", bromeó Almeida que, incluso, se atrevió a hacer su primera 'promesa' en caso de llegar a ser presidente atlético: "El Cholo, vitalicio", dijo.

Luego, en tono más calmado, dejó claro que lo que él realmente disfruta es ser aficionado del Atlético: "A mí lo que me gusta de verdad es ser aficionado del Atleti, lo reconozco. Lo de presidente no sé, pero aficionado es lo que me gusta".

Y contó una anécdota reciente que demuestra, una vez más, su pasión rojiblanca: "En una comida salió eso. Me preguntó, creo, el alcalde de Lisboa: oye, pero ¿tanto te gusta el fútbol? Y le digo: 'No, no. A mí no me gusta el fútbol, a mí me gusta el Atleti".

