Muere el atleta olímpico Alex Quiñónez, a los 32 años, asesinado a tiros en Ecuador

La tragedia sacude este fin de semana al mundo del atletismo y de los Juegos Olímpicos. El que fuera finalista en Londres 2012 en la prueba de 200 metros, Alex Quiñónez, ha sido asesinado este viernes en su país natal por razones que todavía continúan investigándose.

El suceso tuvo lugar en Guayaquil (ciudad del suroeste de Ecuador) y el fallecimiento fue confirmado por Roberto Ibáñez, el presidente de la Federación Deportiva del Guayas. Fue a través de Twitter donde mostró sus condolencias por lo sucedido.

"Mi corazón está totalmente destrozado. No encuentro palabras para describir el vacío que siento. No puedo creerlo, ¡hasta cuándo vamos a seguir viviendo tanta maldad e inseguridad! Descansa en paz querido Alex, te voy a extrañar toda la vida", escribió en la citada red social Roberto Ibáñez.

Tal y como según se ha podido saber hasta la fecha, por fuentes oficiosas, tanto el atleta Alex Quiñónez como su amigo Jojairo Arcalla fueron asesinados a tiros por sujetos todavía desconocidos. Todo ocurrió en el sector conocido como Colinas de Florida, en Guayaquil.

Estos asesinatos tuvieron lugar, precisamente, el cuarto día después de que se instaurase en el país el estado de excepción por el incremento de la delincuencia. Precisamente, en esta zona de Ecuador se han registrado varias muertes violentas en las últimas semanas.

Investigación en curso

El Ministerio del Deporte de Ecuador también ha dado el pésame por el fallecimiento de Alex Quiñónez, destacando en su comunicado que fue asesinado "el mejor velocista de la historia de nuestro país". Además, se informó al mismo tiempo de que los hechos están siendo investigados por las autoridades competentes.

Alex Quiñónez es conocido por ser finalista en la prueba de 200 metros lisos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En Tokio 2020 no participó porque el Comité Olímpico Internacional (COI) le descartó después de no haberse presentado a un control rutinario de dopaje. El atleta apeló, pero finalmente no le dieron la razón y no pudo competir en la cita olímpica de Japón.

