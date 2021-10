Piqué: "Si ganamos al Real Madrid en El Clásico mandamos el mensaje de poder pelear por La Liga"

Este fin de semana se disputa el gran Clásico de La Liga y tanto Real Madrid como FC Barcelona ya esperan ansiosos el que será un encuentro que marcará el futuro más próximo de ambos equipos. Los azulgranas llegan en una situación muy delicada y en el conjunto madridista esperan poder seguir haciendo más grande la crisis del equipo de Ronald Koeman.

Con motivo del encuentro, uno de los grandes protagonistas de El Clásico como es Gerard Piqué ha hablado en Vamos de Movistar para dejar sus impresiones previas al encuentro que puede marcar qué equipo de los dos saldrá por delante en la clasificación tras el duelo del Camp Nou.

El central del Barça, a pesar de las dificultades, se muestra con muchas ganas de que llegue un partido en el que cree que van a disfrutar y que se van a poder ver muy buenas acciones aunque ya no estén jugadores como Messi, Cristiano, Ramos, Luis Suárez o Griezmann.

Piqué, con Messi, en una imagen de archivo. REUTERS

Importancia de El Clásico

"Un Clásico, en cierta manera, son más que tres puntos y más que un simple partido. Ganar a tu eterno rival te da fuerza, ánimo, confianza. Y eso en este deporte es muy importante. Si ganas un Clásico te da todo eso. Y el mensaje que das si ganas es que puedes ganar al Madrid y competir la Liga. Es importante el partido, venimos en buena dinámica y la gente está responder. Estamos bien preparados".

El favoritismo del Madrid

"Si quieren ser favoritos, le colgamos el cartel sin problema. Pero no hay favoritos en un Clásico y se ha demostrado históricamente. Creo que los dos venimos bien. Hemos pasado nuestros momentos de crisis, pero estamos arriba en la Liga y recuperando en Champions nuestra dinámica".

En su recta final

"Va a épocas. Con la edad, y cuando has vivido de todo un poco, prefieres la estabilidad, estar tranquilo. Familiarmente estoy genial, en el equipo también... Estoy bien. Sigo conservando el Gerard ese rebelde que se mete en charcos pero lo estiy disfrutando. Sé que me queda poco y no sé cuánto. Tengo que disfrutar".

Papel de Ansu Fati

"El Barça necesita figuras así, goleadores. La gente los necesita, y más cuando se ha ido el jugador más importante de nuestra historia. Pero hay que ser realistas con el chaval. Tiene 19 años y aquí el que tiene que ganar los partidos es el equipo y que él ayude con goles".

Ansu Fati controla el balón ante la presión de Serhiy Sydorchuk y Oleksandr Tymchyk Reuters

Duelo con Vinicius

"Vinicius es más rápido, más eléctrico, es más extremo puro. Ansu tiene el talento del gol y puede jugar como delantero. Diría que tiene más gol Ansu y que el otro es muy eléctrico y, uno contra uno, es de los mejores del mundo".

Enfrentarse a Benzema

"Creo que el hecho de que se fuera Cristiano le dejó un espacio que ocupar y lo ha ocupado perfectamente. Él ahora tiene la tranquilidad de definir bien. Karim es más que meter goles. Los últimos años ha jugado grandísimas temporadas y sabemos la dificultad. Va a ser divertido y nos lo vamos a pasar bien".

