Neymar ya planea su retirada: "No sé si tengo la capacidad mental para seguir jugando al fútbol"

Neymar no parece estar pasando su mejor momento. La temporada no ha arrancado del todo bien en el PSG y el jugador brasileño no está disfrutando a pesar de contar con un equipo de súper élite al que ha llegado su inseparable amigo Leo Messi. Su rendimiento ha caído en este inicio de curso y ha recibido muchísimas críticas.

Además, en su horizonte figura una gran cita, la Copa del Mundo de Catar 2022 donde sueña con alzar el título para Brasil, lo que sería su primer triunfo en un Mundial desde que ganaran en Corea hace ya casi dos décadas. Lo extraño es que Neymar, con solo 29 años, ya ve cercano su adiós a la élite tal y como ha transmitido en una entrevista para Goal: "Creo que el Mundial de Catar será mi último porque no sé si tengo la capacidad mental como para seguir siendo futbolista".

Unas duras palabras del jugador brasileño que sin duda han caído de una manera muy sorprendente ya que deja ver que no tiene muchas intenciones de continuar jugando más allá de los 30. Esto significaría que el PSG podría perder a otra gran estrella si se termina confirmando la salida de Kylian Mbappé este verano. Hay que mencionar también que Leo Messi finaliza su contrato garantizado en París en 2022, ya que la tercera temporada es opcional.

El caso Neymar podría ser la una nueva bomba para la estabilidad del equipo parisino y podría encender todas las alarmas en Catar, desde donde deberían buscar nuevos activos deportivos para su gran proyecto. Su marcha sería un duro palo también para la selección brasileña, aunque el sueño del '10' es dejar el equipo nacional con una Copa del Mundo bajo el brazo, tal y como ha transmitido.

"Quiero lograr el sueño que llevo dentro desde hace muchos años. Ser campeón del mundo con mi país". En estos momentos, Neymar persigue dos sueños, ganar la Champions League con el PSG y, sobre todo, alzar la Copa del Mundo con su selección. Y parece que ahora mismo, su máxima prioridad sería llegar a ese ansiado triunfo con el equipo de Tite.

El adiós de Neymar

Neymar nunca se ha caracterizado por ser un deportista ejemplar o por mostrar su entrega por el fútbol, sin embargo, no deja de ser sorprendente que piense en una retirada tan temprana después de haber coincidido en una era donde Leo Messi y Cristiano Ronaldo han sido dos de los mayores ejemplos que han demostrado la longevidad de los jugadores en la élite.

Quizás, el brasileño quiera centrarse en nuevos proyectos y por eso esté pensando en cerrar una etapa tan importante de su vida y después de haber militado en algunos de os mejores equipos del mundo. Neymar ha soltado la bomba que podría estallar en su club y en su selección, pero que dejará un gran vacío en la élite, ya que significa decir adiós a uno de los jugadores más imaginativos y vistosos que ha habido en la última década. Y todo seguramente sin llevarse un Balón de Oro a sus vitrinas.

