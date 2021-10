Fernando Alonso, apenado en Turquía: "Espero que toda la buena suerte venga el año que viene"

Fernando Alonso tuvo un día para olvidar en el Gran Premio de Turquía. En la que prometía ser la mejor carrera de todo el año terminó siendo un día infernal fruto de esa mala suerte que le ha acompañado durante muchos momentos de esta temporada. El asturiano había calificado su clasificación del sábado como la mejor del año y por eso, sabedor de lo que podía pasar, pedía una carrera tranquila.

El español tuvo una gran salida, manteniendo por detrás a 'Checo' Pérez sin ceder la posición y atacando a Pierre Gasly en la primera curva. Fue ahí donde encontró su mala fortuna ya que, cuando estaba completamente superado, el piloto francés tocó en la rueda de atrás a Fernando que trompeó y se salió fuera del trazado otomano.

Esto le hizo perder muchas posiciones y terminar cayendo hasta la posición número 17. Comenzaba ahí una nueva carrera que estaría también llena de otros infortunios. Al menos, Fernando debía pensar que mejor pasarlos todos el mismo día que arruinar varias carreras. El español entró en una primera batalla con Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, pero un nuevo problema, esta vez con Mick Schumacher, le hizo volver a perder distancia y recibir incluso una sanción de cinco segundos al tocarse con el piloto alemán cuando le hacía un interior en una curva.

Carlos consiguió irse, pero Fernando se quedó sin margen de maniobra por detrás de Ricciardo. Fue un muro, un tapón que le impidió haber llegado a pelear por los puntos. Tan mala fue la carrera que en los micrófonos de DAZN, Alonso confesó que hubiera sido el día indicado para cambiar su motor y al menos haber sacado algo positivo.

Por si esto fuera poco, Alonso confirmó que sufrió daños en su alerón tras tocarse con Gasly: "Teníamos algún daño en el alerón delantero desde las primeras vueltas. Luego en el grupo no hemos podido adelantar, por eso se introdujo el DRS. Como decíamos ayer, cuando salimos delante tenemos esa mala suerte de que nos toquen por detrás. Después detrás no pasó nada. Ojalá podamos hacer más clasificaciones como la de ayer porque la oportunidad de hoy nos la quitaron".

Fernando no quiso hacer sangre del toque con Gasly que arruinó su carrera a pesar de que en caliente se mostró muy enfadado: "No lo vi la verdad y tampoco lo he visto por la televisión. Creo que le pusieron una sanción de cinco segundos, pero creo que estaba entre dos pilotos, no lo vi. Hubiera sido una buena carrera para cambiar el motor, pero si clasificas en el Top5 pues no lo piensas y al final pasa esto. No estamos teniendo suerte, espero que venga en el año que viene".

El español también analizó su toque con Mick Schumacher, pero igualmente no entró en ninguna polémica y aceptó la sanción recibida al igual que le impusieron la suya a Gasly: "Con Mick estábamos en un grupo de muchos pilotos, me metí en el interior, no me vio, nos tocamos y luego hizo él un trompo. A mí también me pusieron la penalización y lo entiendo, vi un hueco, pero quizás no era el mejor momento para lanzarse. Esperamos que toda esa mala suerte cambie".

