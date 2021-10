Fernando Alonso desata la ilusión tras la mejor clasificación del año: "Hay que creer en 'el plan'"

Fernando Alonso está disfrutando en Turquía como no lo ha hecho en todo el año prácticamente. El piloto asturiano se encuentra en perfecta simbiosis con su A521 y está dejando un gran rendimiento. De hecho, el corredor español ha definido su actuación como la mejor de toda la temporada, especialmente porque los sábados se le han estado atragantando.

El asturiano aseguraba que todavía no había conseguido entender el funcionamiento y el comportamiento de su monoplaza en esos momentos tan importantes de las clasificaciones. Aún así, su regularidad está siendo un aspecto a destacar. Por ello, en Turquía, a pesar de haber rendido a un nivel superior, ha igualado su mejor posición de salida del año, el sexto puesto conseguido en Sochi.

No obstante, el destino parece haber visto el magistral dominio mostrado por el asturiano y ha querido recompensarle con la sanción a Hamilton que le permite salir en quinto lugar. Además lo hará con los neumáticos medios, los ideales en Turquía, y saliendo por la parte limpia. Todo le fue a pedir de boca, calificativo con el que el piloto español describió su gran actuación y el devenir de los acontecimientos.

Fernando Alonso por delante de Hamilton en el Gran Premio de Turquía Reuters

Fernando analizó lo vivido en los micrófonos de DAZN: "Seguramente ha sido el mejor sábado del año. Veníamos de la mejor carrera en cuanto a competitividad en Sochi y hoy me he sentido bien también, en condiciones medio húmedas estábamos cuartos, quintos o sextos y al final en la Q3 hemos mantenido esa sexta posición".

La definición es que, en condiciones normales, nada podría haber salido mejor. Solo una salida de pista o un accidente de alguno de los hombres importantes, podría haberle dado una mejor posición. Por delante solo estuvieron los Mercedes con Verstappen por medio, Leclerc, que hizo una última vuelta para enmarcar y el siempre fiable Pierre Gasly y su Alpha Tauri, que superó al otro Red Bull, el de 'Checo' Pérez.

"Con la penalización de Lewis Hamilton mañana saldremos quintos, por la parte limpia y con el neumático medio de Q2, así que ha sido un sábado a pedir de boca. A ver mañana cómo acaba todo".

Ilusión para la carrera

Alonso estaba tan contento que se permitió cerrar su análisis con ironía y con buen humor. Ahora que el Alpine es capaz de clasificar entre los mejores, al menos de esa clase media, incluso superando a Pérez, Fernando no quiere carreras locas con lluvias, pero todo puede pasar como se ha visto este sábado, donde las precipitaciones han amenazado la sesión.

La declaración de Fernando Alonso que estaba esperando todo el planeta



"Hay que creer en EL PLAN"



Ya podéis empezar a reventar el botón del RT @alo_oficial @AlpineF1Team #TurquiaDAZNF1 pic.twitter.com/uxFcrOiBqR — DAZN España (@DAZN_ES) October 9, 2021

"Hay preguntas sin respuesta, las vueltas que dimos ayer no ofrecieron resultados claros, había diferentes degradaciones, creemos que los blandos serán muy malos, así que por eso clasificamos con los medios. También tenemos dos duros para la carrera que no utilizamos en los entrenamientos. Ahora mañana lloverá y saldrá una carrera loca, justo cuando no lo necesitamos".

Con la esperanza de hacer una gran carrera que confirme el gran rendimiento mostrado en Rusia y en lo que va de fin de semana en suelo otomano, Fernando también habló sobre lo que está por venir el próximo año y esa broma que ha circulado en redes sociales con lo que tienen en mente: "Hay que esperar unos meses para saberlo... Hay que creer en el plan".

