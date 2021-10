Carlos Sainz: "Veo dónde está Leclerc y me arrepiento un poco..."

Carlos Sainz saldrá en Turquía en el final de la parrilla tras cambiar de motor. La noticia, anunciada hace unos días, cobra otro valor viendo cómo le están yendo las cosas a su compañero en Ferrari en este circuito. Charles Leclerc fue tercero en los entrenamientos libres de este viernes y eso al madrileño le pesa.

Para Sainz no tienen mucho misterio los entrenamientos y la clasificación de este sábado. Le valen, más bien, para probar tandas largas y ganar rodaje de cara a la carrera del domingo en la que le tocará remontar: "Da un poco de rabia viendo el ritmo de Charles, como está yendo el coche de bien, no poder tomar parte en la calificación y delante en la carrera", decía este viernes.

"Hoy ha sido un viernes algo distinto para nosotros, porque sabemos que el domingo empezaremos desde el fondo de la parrilla. Hemos comprobado que todo funciona bien, probado varios reglajes y hemos trabajado con el neumático blando y el medio centrados en las tandas largas", analizó.

No fue un viernes normal: "Se hace bastante raro un viernes sin intentar ir rápido en tandas cortas, pero el coche parece competitivo y la pista ha cambiado, quizá es el asfalto con más grip de toda la temporada".

Sainz no podrá aprovechar el momento del Ferrari y eso le hace casi arrepentire de haber cambiado motor: "Ilusionado tal vez un poco menos, porque veo donde está rodando con poca gasolina Charles, y ves que podría estar luchando por un podio, entonces me arrepiento un poco por el hecho de que no voy a hacerlo, estar allí el sábado para luchar por él y el domingo para luchar por él ... Simplemente me hace sentir un poco más deprimido, porque desearía poder estar allí con él".

4º en los últimos libres

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) fue el más rápido este sábado, por delante de los Red Bull, en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Turquía, el decimosexto del Mundial de Fórmula 1, disputado en condiciones de mojado en el Istanbul Park; donde llovió al principio del mismo.

Gasly cubrió, con neumático intermedio -el que usaron todos en esta última sesión-, los 5.338 metros de la pista ubicada en la parte asiática de Estambul en un minuto, 30 segundos y 447 milésimas, 164 menos que neerlandés Max Verstappen, en un ensayo en el que el otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez, acabó tercero, a 237 milésimas del francés. Carlos Sainz fue cuarto.

La sesión de calificación, que ordenará la parrilla de salida de la carrera de este domingo -prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 309,3 kilómetros- se disputará a partir de las 15:00 horas (las 14:00 horas, en horario peninsular español: las 12:00 horas GMT).

