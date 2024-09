Nuevo lío en la F1: la FIA quiere censurar las radios de los pilotos y Hamilton lo califica de "racismo"

Un terremoto se está cultivando en la Fórmula 1. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha revelado en una entrevista en Motorsport que no está contento con la frecuencia con la que se muestran durante la retransmisión las palabrotas de los pilotos. Por ello, le gustaría que los pilotos cuidaran un poco más sus formas de expresarse cuando están al volante de sus monoplazas.

"Tenemos que diferenciar entre nuestro deporte y el rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con F... (fuck, 'joder' en inglés)? Nosotros no somos eso. Fui piloto y en el calor del momento, cuando estás molesto porque otro piloto te echó fuera, entiendo el enfado. Pero está claro que también tenemos que tener cuidado con nuestra conducta. Tenemos que ser responsables. Y ahora, con la tecnología, todo se graba en directo", inicia.

Ben Sulayem asegura que buscarán la medida para limitar la aparición del lenguaje de los pilotos. "Tenemos que estudiarlo para ver si minimizamos lo que sale públicamente. Porque imagínate que estás sentado con tus hijos viendo la carrera y de repente alguien habla con ese lenguaje soez. ¿Qué dirían sus hijos o sus nietos? ¿Qué les enseñarías si ese es tu deporte?", expresó.

Max Verstappen realiza un gesto en la previa del GP de Miami. REUTERS

Sus palabras tuvieron réplica inmediata, a través de Hamilton, el siete veces campeón del mundo. "No me gusta cómo lo ha expresado. Decir que eran los raperos era muy estereotipado, y si piensas que la mayoría de los raperos son negros, realmente apunta hacia: 'No somos como ellos'. Así que creo que fueron palabras equivocadas, y que hay un elemento racial en ello", argumentó.

"También es bueno tener algo de emoción, no somos robots. Cuando tenía 22 años, no pensaba tanto en ello y era más bien que tus emociones se disparan y dices lo que se te ocurre, sin olvidar cuánta gente y niños te están escuchando. Estoy seguro de que si dices que hay sanciones por ello, la gente dejará de hacerlo. No sé si es necesario, pero definitivamente creo que hay demasiadas palabrotas", explicaba por otra parte, mostrándose de acuerdo con la sensación del presidente de la FIA.

El vigente campeón del mundo, Max Verstappen, también se pronunció al respecto. "No sé. Usaré ese lenguaje soez tanto aquí dentro (en sala de prensa) como ahí fuera (en la pista). Todo el mundo lo hace. En el deporte y en el mundo en general ahora la gente es más sensible, pero bueno, es lo que hay. Si nadie lo escucha, a nadie le ofende. No sé, es que no puedo decir ni joder... perdonadme el lenguaje. ¿Ahora tenemos 5 o 6 años?", detalla el neerlandés.