La imagen de la jornada en la Fórmula 1: peineta de Fernando Alonso a Bottas en plena sesión

Fernando Alonso protagonizó la imagen de la jornada en la sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Turquía. El piloto asturiano, que marcó el séptimo mejor tiempo de la jornada, lanzó una peineta a Valtteri Bottas durante un adelantamiento en el circuito. Una acción que no ha pasado desapercibida y que fue captada en redes sociales.

El español sacó el dedo a Bottas, tal y como reflejan las imágenes. La claridad y la repetición con la que realiza el gesto no deja lugar a dudas. La única incógnita está en saber si Alonso sabía que era Bottas el otro piloto o si se equivocó por la velocidad de su monoplaza y la tensión del momento.

La cámara subjetiva de su Alpine fue quien le delató. Sin embargo, el asturiano no ha dicho nada al respecto y tampoco se ha producido ningún comentario desde la organización de la carrera. Ni el propio Bottas, del que se desconoce si se dio cuenta del gesto de Alonso, ha hablado del tema.

La segunda sesión de entrenamientos, además de quedar marcada por este gesto, tuvo un momento de tensión después de que dos monoplazas se frenaran a la par en una de las curvas del circuito. Stroll y Ocon estuvieron a punto de generar un grave incidente en la pista y pilotos como Hamilton y Alonso tuvieron que evitar un golpe. Puede que por eso, y en un error de reconocimiento, el asturiano 'cargara' con su gesto contra Bottas.

La polémica de Alonso

La semana de Fernando Alonso preparándose para el Gran Premio de Turquía no ha sido nada tranquila. Y por decisión propia. El piloto asturiano, que tras el GP de Sochi pudo celebrar una sexta posición y una de sus mejores carreras en este Mundial, ha tenido que enfrentarse a varias preguntas sobre una posible acción ilegal durante aquella carrera. Unas cuestiones que no han gustado al español, que ha puesto de relieve el diferente trato que reciben los pilotos cuando comenten alguna posible infracción. Por ello, en la previa de Turquía, el de Alpine aprovechó para desahogarse.

Fernando Alonso dejó claro que, hasta el momento, había tenido una actitud de "imbécil" al ser el único que no se saltaba alguna curva en las salidas. El asturiano subrayó que nadie era sancionado y que él, a la vista de esa falta de mano dura, no iba a ser el único que siguiera el trazado a la perfección. Por si fuera poco, Alonso no dudó en indicar que las sanciones de la FIA dependen tanto del piloto que la vaya a recibir como de la nacionalidad de este.

"Hay reglas diferentes según el piloto o formas diferentes de hablar sobre las situaciones para la gente. Habrá que ver quién es el próximo en cruzar la línea blanca a la hora de entrar a boxes, de qué nacionalidad es y la sanción que se lleva por ello", espetó ante la prensa. Unas palabras muy polémicas y que calientan el Gran Premio de Turquía antes de su inicio el domingo.

