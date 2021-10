Leonardo insiste en sus ataques al Real Madrid: "Deben ser castigados por lo de Mbappé"

Leonardo ha vuelto a la carga una vez más. El director deportivo del PSG sueña con el Real Madrid y lo demuestra en cada una de sus apariciones. El conjunto galo no está llevando nada bien que Mbappé les haya dado largas ante todas sus ofertas de renovación y que cada esté más cerca de aterrizar en la capital de España.

Las últimas palabras del directivo brasileño recogidas por La Gazzetta dello Sport vuelven a demostrar su inquina hacia el club blanco que ha respetado en todo momento su lugar en el tira y afloja por el fichaje del astro francé: "Hace dos años que hablan públicamente de Mbappé. Esto debe ser castigado".

En el PSG no se dan por vencidos, pero se muestran vulnerables. También nerviosos porque solo así se explica que vivan pendientes constantemente de lo que sucede en Madrid. Los últimos movimientos que ha habido en referencia al 'caso Mbappé' han sido todos ajenos al club blanco, pero siguen centrando en ellos sus ataques.

Mbappé durante un partido con el PSG Reuters

En este caso ha sido el jugador galo el que ha roto su silencio para soltar mensajes como que su continuidad en París está lejos o que de haberse ido solo se habría ido a la capital de España, por lo olvidar que le pidió a Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo y compañía que quería salir este verano para jugar en el Santiago Bernabéu.

Lo siguiente fue la propia madre del jugador cerrando filas en torno a una posible renovación del chico en París, pero a la dirección del PSG, lógicamente, solo le molestan un tipo de declaraciones, las que les dejan a ellos fuera de juego para la próxima temporada. Aún así, que sigan repasando las entrevistas de Kylian para ver en qué momento fue el Real Madrid el que dijo nada.

De hecho, desde el club blanco, la única declaración pública que se ha realizado es que esperan movimientos de cara al próximo año, ni siquiera en 2021. Hay que recordar que a partir de enero, el jugador ya es libre para firmar y hablar con quien quiera sin infringir ninguna ley o norma. Pero eso al PSG no le gusta y por ello pide ya una sanción para el Real Madrid.

El ataque de Leonardo

Esto ha tenido lugar en el Festiva del Deporte de La Gazzetta dello Sport en el que Leonardo ha hablado claro sobre el tema del pasado verano, de la presente temporada y del futuro mercado estival: "Desde el Madrid lo niegan, pero creo que el Real Madrid hace tiempo que trabaja para comprar a Mbappé. Hace dos años que habla públicamente de Mbappé. Esto debe ser castigado".

Lo dice quien se sitúa como portavoz de un club que ha protagonizado traspasos al borde de la ley en los últimos años como los de Neymar, Messi o el propio Mbappé, pagando sueldos que no se pueden asumir y hablando con los jugadores en periodo donde por ley no lo podrían haber hecho.

Nasser Al-Khelaifi y Leonardo, en la grada del Parque de los Príncipes REUTERS

Además, Leonardo ha tenido que seguir haciendo su papel y ha hablado incluso de falta de respeto del Real Madrid a Mbappé, calificativo que no usó cuando su presidente dijo que Kylian no se movería de París "ni gratis". Pero eso no faltaba el respeto a nadie y facilitarle al jugador que cumpla su sueño sí lo hace a ojos del directivo del club parisino.

"Veo una falta de respeto a Mbappé. No es un jugador normal, es uno de los mejores del mundo. El técnico, la directiva, los jugadores del Real hablaron de Kylian... Creo que es parte de su plan. No es respetuoso". Leonardo abre así un nuevo capítulo en su guerra con el Real Madrid con la bandera del respeto.

[Más información: El Real Madrid confía en Mbappé: una guerra por un fichaje estratégico contra su entorno y el PSG]

Sigue los temas que te interesan