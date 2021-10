Totti confiesa que solo se habría ido de la Roma para fichar por el Real Madrid

Francesco Totti se ha hecho un Mbappé. Así es como se podría definir a partir de ahora a aquellos que expresen sus sentimientos hacia el Real Madrid y confiesen que, de haberse movido de sus clubes, solo lo habrían hecho para vestir de blanco. Eso hizo Kylian hace unos días para reconocer que este verano se quería ir al club de Concha Espina y es lo que ha hecho también recientemente la leyenda del fútbol italiano.

Evidentemente, Totti no habla de este verano como hacía Mbappé, sino que transmite su sentimiento como un gran resumen de su carrera deportiva, la cual estuvo ligada siempre a la Roma. A pesar de que tuvo ofertas de los mejores clubes del mundo, el '10' nunca abandonó la ciudad eterna.

Sin embargo, sí hubo una vez que estuvo a punto de hacerlo, muy cerca de dar el paso. Fue cuando el Real Madrid llamó a su puerta. El conjunto madridista estuvo de romper la promesa de uno de los one club man más representativos de la historia. Pero Totti resistió la tentación y finalmente eligió con el corazón, ya que la cabeza le decía que optar por el proyecto ganador del Real Madrid era lo mejor de su carrera.

Homenaje a Francesco Totti EFE

Totti no se arrepiente de aquello, pero lo guarda como un capítulo sin cerrar, como una experiencia sin probar. Así lo explica en una entrevista concedida al medio británico The Guardian: "El Real Madrid era el único otro equipo al que me habría ido a jugar. Pienso que es el único equipo que podría haber sido. Una experiencia en un país diferente podría haber sido bonito para todos. Para mi familia. Para mí".

Aunque cree que tomó la decisión correcta, Totti es sincero y reconoce que todavía le quedan dudas de lo que podría haber sido probar un nuevo fútbol y un club tan grande, algo que ya no podrá recuperar:"Pero desde luego, mirando atrás, pensando en el hecho de decir no al Real Madrid, permanecen algunas dudas". Se ganó la condición de leyenda, pero podría haber sido mucho más.

"Por supuesto que pensé en ello. Digamos que hubo unos cuantos días en los que teníamos un pie dentro y otro fuera. Entonces, y lo he dicho con frecuencia y honestamente, que la elección de quedarme en la Roma la tomé con el corazón. En esos momentos, cuando los sientes así, no te puedes ir".

Celebración más típica de Francesco Totti AS Roma

Vínculo con la Roma

Totti repasa además su carrera y asegura que su sueño no cumplido fue no haber vuelto a ganar la Serie A con la Roma, un club histórico y con jugadores de talla mundial, pero que no acostumbra a levantar trofeos:"Obviamente la Copa del Mundo es la cúspide de cualquier carrera, pero eso es más para quienes ganan títulos cada año que para aquellos que casi nunca ganan. Para nosotros, lo mejor es el Scudetto, y mi mayor espina es no haber ganado al menos un segundo".

Aquella Copa del Mundo la ganó en el año 2006, momento en el que el Real Madrid tocó a su puerta. En su palmarés también figuran, además de su Scudetto ganado en el año 2001, dos Copas de Italia y dos Supercopas, y un galardón capocannoniere, pichichi, de la liga italiana en la 2006-07.

