Van Gaal carga contra el Barça: "Cuando las cosas van mal, siempre miran a los extranjeros"

Louis van Gaal sale en defensa de Ronald Koeman. El seleccionador de Países Bajos ve que su compatriota lo está pasando mal en el FC Barcelona y cree que la culpa es del club que, cuando van mal las cosas, siempre centran el tiro de las excusas en los extranjeros y no en la gente de casa. El también extécnico culé sufrió algo similar durante su etapa en Can Barça, la cual recordó y explicó. No se mostró muy satisfecho tampoco con la posición de Frenkie De Jong.

"Eso no debería sorprenderte. Cuando las cosas van mal, la gente en Barcelona siempre busca problemas con los extranjeros. Eso sí, creo que Frenkie, Ronald, Memphis y Luuk lo manejan bien. Intentan hacer todo lo que pueden", sentenció Van Gaal que luego remarcó hablando de su pupilo: "Si todo va bien y has tenido las grandes aportaciones, que Frenkie ha demostrado en los dos últimos años, entonces no hay mucho de qué preocuparse. Pero cuando las cosas van mal, miran a los extranjeros".

"Frenkie juega como central en el mediocampo. Yo siempre he jugado allí, no tienes que caminar mucho en esa posición. Pero sí corre mucho. Y a veces creo que corre demasiado", puntualizaba sobre la situación del centrocampista. Van Gaal tenía pocas cosas malas que decir sobre su compañero de equipo Memphis Depay. "Nunca había tenido un delantero que corra tanto. Profundiza con tanta frecuencia y se mete en la pelota con tanta frecuencia", elogió el seleccionador.

Según él, los problemas del FC Barcelona no afectan necesariamente al juego de los internacionales en la 'Oranje'. No obstante, Van Gaal reconoció que no está satisfecho con el último partido de Frenkie de Jong en el que Países Bajos le ganó a Letonia: "No estuvo bien, aún así, no deberíamos de hablar de sus cualidades públicamente porque las palabras cobran vida propia en los medios". Es su hombre fuerte del centro del campo y quiere cuidarle.

[Más información: El Barça paga por no irse del club o pasar de grupos en Champions: los bonus que explican su ruina]

Sigue los temas que te interesan