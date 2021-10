Xavi Hernández se deja querer por el FC Barcelona: "Estoy abierto a cualquier posibilidad"

El FC Barcelona ha vivido con mucha inestabilidad los últimos años a todos los niveles. Desde la junta directiva hasta el terreno de juego pasando por el banquillo. Solo así se explica que ya no esté Josep Maria Bartomeu al frente, ni Messi o Luis Suárez sobre el campo ni Ernesto Valverde o Quique Setién desde el banquillo.

Y siempre ha habido cambios en el club, sean a la escala que sean, ha aparecido un nombre como posible salvador para encauzar todas áreas de la entidad con un nuevo modelo implantado desde el banquillo y con una marcada filosofía Barça. Es el caso de Xavi Hernández.

El exjugador del FC Barcelona y ahora entrenador del Al Saad catarí ha permanecido en la lista de posibles entrenadores del conjunto azulgrana desde las últimas temporadas. Unas veces con mayor poder y otras con menor, pero siempre en la órbita. Desde una posible transición dulce a través del Barça B hasta una cesión total de poderes a modo de manager como se hace en ocasiones en Inglaterra. El caso es que su nombre siempre ha sonado.

Xavi Hernández El Español

Por su parte, Xavi nunca ha cerrado esa puerta evidentemente, sabedor de que algún día le gustaría ponerse al frente del club de su vida. Nadie duda que está destinado a ello a pesar de que el resultado pueda ser no tan bueno como se espera. Es una experiencia que probará y que ha llegado a rechazar en algún moment. No obstante, ahora sí parece dispuesto a aterrizar en el Camp Nou.

Así lo parece tras escuchar sus palabras a TVE con motivo de un análisis de la final de la UEFA Nations League que disputarán España y Francia en Italia. El que fuera jugador del club azulgrana ha sido preguntado por la posibilidad de llegar a Barcelona como sustituto de Ronald Koeman y no se ha cerrado la puerta.

"Cualquier oferta se valorará y luego se decidirá. No sé dónde me llevará mi futuro, pero estoy abierto a cualquier posibilidad". Lo cierto es que a juzgar estas palabras, Xavi parece no cerrarse la puerta de ningún club del mundo. Aún así, es más que evidente que su deseo es entrenar al conjunto catalán.

Análisis de la final

Xavi también ha hablado sobre otro entrenador que también pasó por el Barça y que será sin duda gran protagonista en la final del domingo. Se trata como no de Luis Enrique, seleccionador nacional y al que Xavi conoce bien. Así ve la situación del técnico y analiza su estilo y sus capacidades.

Luis Enrique dando indicaciones en el área Reuters

"Me parece un entrenador muy bueno, capaz, que te exige muchísimo, que transmite mucho al jugador, que tiene jugadores jóvenes fantásticos siempre en España. Me parece muy valiente". Esa valentía y esa capacidad se medirá este domingo ante Francia.

Xavi confía en España porque se identifica con su estilo de juego y con la idea de cuidar el balón que propone el técnico asturiano: "Me veo reflejado totalmente en el estilo de la selección, es el estilo que hemos trabajado durante muchos años, un estilo dominante con el balón, atractivo, que va al ataque". Sin embargo, el exmediocentro del equipo nacional apuesta por Francia: "Por el hecho de tener un poco más de experiencia, quizá veo un poquito más favorita a Francia".

[Más información: Luis Enrique, antes de la final: "Creo que Francia es a nivel individual la mejor selección del mundo"]

Sigue los temas que te interesan