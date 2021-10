Marcelo Gallardo rechaza entrenar al Barça: "Mi decisión es cumplir mi contrato con River Plate"

El FC Barcelona es un auténtico polvorín y quien tiene todas las papeletas para dejar la entidad próximamente es el técnico, Ronald Koeman. Su ruptura con Joan Laporta es total. Sin embargo, ahora los resultados tampoco sostienen una situación a la que nadie ahora mismo puede poner fechas.

Todos saben que el neerlandés sigue en el cargo por la mala situación económica del club. De hecho, de haber margen de maniobra, Laporta ya se lo habría quitado de encima de un plumazo. Aún así, incluso con las arcas del club al descubierto, el nuevo presidente de la entidad azulgrana está a punto de tomar una decisión que parece irremediable.

Mientras tanto, Koeman se pasa cada aparición mandando mensajes y hablando, a medias, de todo lo que siente y de todo lo que está masticando durante las últimas semanas. Para él tampoco es una situación agradable porque se siente en el centro de la diana, vendido por sus jefes y a punto de perder el tren y la oportunidad de su vida, la de ser el técnico de un equipo como el Barça.

Laporta y Koeman dialogan FC Barcelona

Solo los 13 millones que costaría su finiquito y el poco margen salarial que tiene el club para fichar a un nuevo técnico retrasan algo que parece inevitabe. En caso de producirse, el lunes podría ser un día clave, especialmente si este fin de semana el FC Barcelona cae derrotado frente al Atlético de Madrid, el Barça tendrá que activar la opción de fichar a un nuevo entrenador.

En las quinielas ya hay varios nombres que suenan con fuerza. Especialmente tres, que son los que hasta este momento parecían contar con más opciones. El primero de ellos era el seleccionador de Bélgica Roberto Martínez. El segundo era Andrea Pirlo, exentrenador de la Juventus y ahora mismo sin equipo. Y el tercero en discorida era el argentino Marcelo 'el muñeco' Gallardo. En la terna de candidatos también se encuentra Xavi Hernández, aunque su llegada a mitad de temporada parece más improbable.

Gallardo rechaza al Barça

Quien ha hablado claramente de sus opciones de entrenar al Barça ha sido Gallardo, técnico de River Plate, que no se ha mordido la lengua y que ha aclarado los rumores sobre su futuro: "Estaba dudando de si hacer la conferencia o no, porque después de las noticias, sabía que iba a contestar lo que no quiero hacer. Estoy enfocado en el clásico y además ya todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato con River".

Marcelo Gallardo dirige un partido de River Plate Europa Press

Sincero y rotundo, 'Napoleón' Gallardo, técnico que ha llevado a River Plate a ganar dos Copas Libertadores y que ha cosechado éxitos en Argentina y Uruguay, no ha dado pie a las especulaciones: "No tengo motivos para distraerme con otras cosas y pensamientos ajenos. Tengo contrato y el compromiso con River. Quiero seguir conectado con lo que representa ser el entrenador de River y nunca se me pasó por la cabeza, abandonar el club. Si me contactaron o no, qué sentido tiene revelearlo".

Tanto es así que Marcelo aseguró que ahora mismo su mente no está para posibles negociaciones con el FC Barcelona, sino que solo piensa en el trascendental duelo que tienen contra Boca Juniors: "Lo único que puedo decir es que mi objetivo es terminar el contrato con el club. Y después veremos, pero mi foco está en el clásico contra Boca".

