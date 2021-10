Pacheta denuncia a un hincha: "Igual que se protege a negros y blancos, yo también quiero"

El Valladolid sacó un empate ante la Ponferradina en un partido donde el cuadro de Zorrilla peleó por el triunfo hasta el final. Sin embargo, el resultado quedó algo manchado por el incidente que tuvo Pacheta, entrenador del Valladolid, con un aficionado de la grada de El Toralín. El técnico lo desveló en rueda de prensa y pidió que se interviniera para frenar este tipo de actos.

Pacheta fue tajante durante su comparecencia posterior al encuentro. El entrenador subrayó que había que tener un mayor control y que tomará acciones legales para que el asunto no quede en el olvido. Según él, si se protege a "negros, blancos, hombres y mujeres", él también quiere estar tranquilo en la zona de banda sin recibir agresiones verbales por parte de ciertos aficionados.

"No me ha gustado un episodio que he tenido con alguien de la grada. Que sepan que todos estos episodios los voy a denunciar. Igual que se protege a negros, blancos, mujeres, hombres... Yo también quiero", indicó ante la prensa con claro tono de enfado.

La afición del Real Valladolid reclama la presencia de los jugadores al grito de "Pacheta, sácalos" y los futbolistas vuelven al terreno de juego pic.twitter.com/poL7QLrO7R — RadioMARCAvalladolid (@MARCAvalladolid) October 1, 2021

"Y lo voy a exigir. No voy a permitirlo. Lo identificarán y lo expulsarán. La entrada que pagas no te da derecho al insulto o a la vejación. Ha sido uno y hay que localizarle. Eso no tiene que ver para que esté enamorado de este campo", sentenció Pacheta tras el empate del Valladolid ante la Ponferradina. Ya en 2019, el entrenador denunció una situación similar pidiendo que se protegiera a los jugadores, pero también a él cuando le gritaban "hijo de puta".

Pese al reparto de puntos y a ese incidente con un aficionado de la Ponferradina, los aficionados del Valladolid que se desplazaron a zona visitante reclamaron la salida de sus jugadores para mostrarles su total apoyo. Un gesto que Pacheta quiso poner en valor durante su análisis del encuentro.

"Estoy contento por los goles de Alcaraz y Weissman. Todo el equipo ha hecho un partido de hombres. Cada vez estamos jugando mejor. Este es el primer paso, que todos demos el 100% que tenemos. Hay que esforzarse y este es el camino", afirmó el entrenador. "No hemos ganado y nos vamos aplaudidos. Lo primero es dejarse el alma y luego ya vendrán los resultados", espetó orgulloso Pacheta.

El riesgo de sanción

El caso de Pacheta no es un hecho aislado, sino que en cada jornada LaLiga va recogiendo diferentes denuncias de cánticos ofensivos en los terrenos de juego de Primera y Segunda División. Situaciones que, pese a que en muchas ocasiones pueden pasar desapercibida, implican un castigo para el club y para aquellos aficionados a los que se acabe localizando.

Sin ir más lejos, en 2020 se inició una investigación por parte de la Fiscalía por insultos racistas a Iñaki Williams por parte de dos aficionados del Espanyol. El jugador del Athletic incluso declaró ante el juez para llegar hasta el fondo del asunto y poder sancionar a los hinchas que perdieron la compostura en la grada.

