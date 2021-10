Marc Márquez y el calvario de Austin a pesar de ser líder: "Las sensaciones no son buenas"

La temporada de Marc Márquez está siendo para estudiar. Esa maldita lesión en el hombro que le ha atormentado durante más de un año le tiene al límite y ni siquiera cuando parece estar cómodo, realmente lo está. Así se ha encontrado en Austin, donde ha sido hasta el momento el más rápido tanto en condiciones de seco como en mojado.

El de Cervera parecía ir como la seda en el trazado americano, pero todo lo contrario. Así lo ha revelado en sus valoraciones después de los entrenamientos y antes de la lucha por la pole position en la clasificación. Sin duda, es candidato, aunque él se ve saliendo mucho más atrás en parrilla porque espera que sus rivales mejoren los tiempos.

Marc ha sorprendido a todos con unas impactantes palabras que revelan cuáles son sus sensaciones reales sobre la Honda más allá de unos resultados que incluso a él le han sorprendido: "Las sensaciones no eran buenas. No podía ir como quería. En los cambios de dirección rápidos del sector 1 veía que perdía mucho. Si me guío por mis sensaciones, digo: 'No estoy bien'. Pero, luego, iba al box y me veía arriba. Estoy contento por el resultado, pero no por las sensaciones. Espero que llueva en alguna sesión para sobrevivir mejor".

Marc Márquez en el Gran Premio de Las Américas en Austin EFE

Esa es ahora mismo la mayor esperanza de un Marc Márquez que sigue viviendo al límite. La lluvia hace que todos vayan con una marcha menos, que la velocidad se reduzca y que el español arriesgue menos y, por tanto, el sufrimiento también sea un poco más llevadero. Por resultados, no sería una mala noticia para él, ya que hasta el momento ha demostrado estar un pequeño paso por encima de sus rivales.

El circuito de Austin

Márquez teme los baches que tiene el circuito de Austin, algo que ha sido muy criticado. De hecho, el piloto de Honda ha cargado contra la organización porque se trata de un trazado que, en lugar de avanzar y mejorar, ha retrocedido en los últimos años: "Es un circuito que me gusta, pero los baches están al límite, el asfalto está al límite. Es muy físico. Ya sufres si estás sano. En la recta de atrás te puedes relajar un poco. Mañana los otros mejorarán y habrá que dar un paso. Yo di vueltas solas. Apretaba un sector o una vuelta. No me centré en el ritmo. Estoy disfrutando más que en otros circuitos, aunque no como en otros años".

Marc Marquez atiende a la prensa en Austin EFE

"Ahora, el nivel de los circuitos de MotoGP es muy alto. Recuerdo Laguna Seca 2013, que había muchos baches. O en Indy algunas veces. Aquí, cada año es peor y peor. Son baches por el terreno. No sé por qué se movió. Debes adaptarte y hay que ver bien las trazadas".

Marc es sincero y asegura que hay peligros más reales que en otros circuitos del campeonato: "No es fácil ni agradable, pero encuentro más peligrosos los muros más cerca que los baches. Todos queremos asfaltos mejores". Al menos, donde sí ha encontrado buenas sensaciones es en su Honda: "Es verdad que cuando el agarre no es muy alto las Honda trabajan muy bien. Todos irán mejorando. Falta ver el ritmo. Es buena señal que al menos en algunos circuitos las Honda saquemos la cabeza".

