Marc Márquez responde a Michel Fabrizio tras la muerte de Dean Berta: "No quiero decir ni su nombre"

El nombre de Marc Márquez ha salido a la palestra durante la última semana tras el trágico accidente de Dean Berta Viñales, piloto de 15 años y primo de Maverick que falleció tras sufrir una caída en Jerez mientras competía. El que expuso al ocho veces campeón del mundo fue el italiano Michel Fabrizio, quien compitió en su día en MotoGP y se ha retirado a los 37 años tras lo ocurrido el pasado sábado.

Desacertadamente, Fabrizio dijo en un comunicado que los jóvenes trataban de emular a pilotos como Marc Márquez, haciendo alusión de su arriesgado pilotaje, y por eso sufrían accidentes así. El español, antes de visitar este fin de semana el circuito de Las Américas, respondió este jueves al italiano durante su intervención en El Larguero de la Cadena SER.

Le preguntaron sobre las palabras de Michel Fabrizio y primero quiso mandar otro mensaje: "Primero de todo, me gustaría dar todo el apoyo a Maverick Viñales, que es al que conozco más, pero a toda la familia Viñales. Empezamos juntos y nos conocemos desde que tengo ocho años. La verdad es que la pérdida de un piloto afecta siempre, pero cuando es ya cercano, porque conoces a la familia, afecta mucho más".

Y Márquez respondió: "Dicho esto, creo que las declaraciones de esa persona o piloto hablan por sí solas. Creo que son muy desafortunadas, sobre todo en el año que está viviendo el motociclismo. Hemos perdido tres jóvenes talentos. Son unas declaraciones desafortunadas, que las vi y dije... Bueno. Dicho esto, no quiero perder más tiempo hablando de esta persona o piloto del que no quiero decir ni el nombre".

Dejando aparte la polémica, Márquez también habló sobre la carrera que le toca ahora: "Este es un sitio bueno para intentar hacer un buen fin de semana y eso es similar al de Aragón, luchando por los puestos delanteros. Ese es el objetivo. Lo primero de todo es disfrutar encima de la moto y, si disfruto, seguro que el tiempo sale y que el resultado va a llegar. Estar en el podio el domingo ya sería un buen resultado", empezó diciendo sobre la cita texana, de la que añadió introduciendo su mala experiencia en el aeropuerto: "Es un circuito en el que hay muchas curvas de izquierdas, se gira en ese sentido y eso, por X razones, se adapta bien a mi estilo de pilotaje. Y el ambiente me gusta. No me gustan tanto los controles de pasaporte, porque te tienen ahí dos o tres horas esperando. No me dejaban entrar". Esto último, claro, lo dijo entre risas.

