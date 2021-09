El piloto que se retira tras la muerte de Dean Berta Viñales y 'culpa' a Marc Márquez de la tragedia

El mundo del motociclismo sigue sumido en el luto por la trágica muerte del joven Dean Berta Viñales tras sufrir un accidente en el circuito de Jerez este sábado. Este domingo han vuelto a rugir los motores en la pista, con el consentimiento de la familia Viñales, pero no todos han estado de acuerdo. El veterano Michel Fabrizio, de 37 años, se ha negado a correr y ha anunciado su retiro.

El italiano ha protestado y ha anunciado su adiós de los circuitos a través de un contundente comunicado en las redes sociales en el que ha expuesto sus motivos. En ella, de forma desafortunada, critica a Marc Márquez y casi que le culpa de tragedias como la de Dean Berta.

"Me niego a correr por la falta de respeto por la vida humana. Y me retiro. Es hora de decir basta. He sido testigo de un mal día, la pérdida de un piloto de 15 años. Carreras como esta he visto muchas en esta categoría, y cada vez que terminaba una, soltaba un suspiro de alivio porque había acabado bien. Pero desafortunadamente no siempre salen bien las cosas y esta vez sucedió lo impredecible o tal vez lo que sabíamos que podría suceder", comienza su comunicado.

Marc se ha convertido en un referente: estos jóvenes emulan sus hazañas, arriesgando en cada centímetro Michel Fabrizio, expiloto de motociclismo

Relata lo que ha presenciado tras el accidente: "Llevo más de cinco horas acostado en la cama de mi hotel mirando al techo, recordando los hermosos momentos que me ha brindado este deporte. Pero al regresar vi que este mundo ha cambiado. Vi indiferencia por parte de la Federación Internacional: contar con 42 niños en la Yamaha Cup (afortunadamente todo salió bien en 2021) y otros 42 en el Mundial de Supersport 300. Demasiados, demasiados pilotos con poca o muy poca experiencia, y esto ocurre no sólo en el campeonato del mundo, sino también en campeonatos nacionales, donde para ganar dinero te lo llevas todo, hasta el último asiento disponible".

Duro contra Marc Márquez

Es después de esto cuando ataca a Marc Márquez y cree tiene parte de culpa en esto por su forma de pilotar que emulan ahora los más jóvenes: "Hace años, Valentino Rossi fue criticado cuando Márquez entró en MotoGP. 'Vale' se quejaba de las maniobras "incorrectas" de Márquez. Debemos estar de acuerdo con él. Marc se ha convertido en un referente: estos jóvenes emulan sus hazañas, adelantando demasiado al límite, apoyándose en su oponente, arriesgando en cada centímetro".

Acaba su comunicado clamando por la llegada de cambios al motociclismo: "¡Añado que me retiro del mundo de las carreras para enviar un fuerte mensaje de protesta! Para que cambien las reglas para la protección de vidas humanas. ¡El problema está en Moto3, la Talent Cup y los campeonatos nacionales! Además de esto, ¡las pendientes que deben proporcionar mejores vías de escape también deben revisarse! Vean el accidente de Valentino que se arriesgó a morir por una pista mal hecha. ¡Vean el Red Bull Ring, donde los pilotos se caen y se quedan en medio de la trayectoria! Todo esto depende de la FIM, que no juega un papel de salvaguardia de la vida, ¡sino que simplemente prefiere los negocios! ¡Es hora de que intervenga la política de cada nación! El primero que envió un mensaje contundente fue Ayrton Senna, quien dijo que algunas pistas eran peligrosas, y solo después de su muerte se intervino. ¡Hasta la fecha, hay menos muertes en la Fórmula 1, mientras que en el motociclismo ha habido una masacre últimamente!".

