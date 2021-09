Así es Hixpania Enduro, la única prueba del Mundial de motociclismo extremo en España

El Mundial de Enduro hace su parada en España este fin de semana para que se celebre su séptima prueba. Del viernes 1 de octubre al domingo 3, Aguilar de Campoo será la capital del motociclismo más extremo. Los motores rugirán en la Montaña Palentina para dejar, por quinta edición, imágenes impactantes que harán las delicias de todos los aficionados.

Que el Campeonato del Mundo de Hard Enduro FIM 2021 pase por la localidad palentina no es casualidad. En las afueras de la villa, enmarcado en un paisaje de ensueño con el pantano de fondo, creció Quique Caballero, más conocido por todos como Chili. Expiloto de Enduro, se atrevió a emprender una aventura para llevar hasta Aguilar una prueba del Mundial.

EL ESPAÑOL habla con Quique Caballero sobre Hixpania y también de las restricciones que se presentan en esta edición de 2021 por la pandemia de la Covid-19. También nos cuenta el porqué Aguilar de Campoo es una ubicación perfecta para la cita del Mundial de Hard Enduro.

Este fin de semana se celebra el Hixpania, ¿cómo se presenta esta edición?

Esta edición se presenta con tres patas fundamentales. Una de ellas ha sido la situación que estamos viviendo con la Covid, que a nosotros nos hace que a nivel de parámetros organizativos para la carrera, con los motivos de seguridad, sea una situación más compleja que en ediciones anteriores. Hemos tenido que eliminar el Super Encierro y hemos tenido que restringir la asistencia de público durante el evento.

Una de las grandes diferencias respecto a anteriores ediciones es la ausencia de público.

Está claro que no se concibe un evento como el Hixpania sin público, salvo por la conservación del mismo y por la continuidad del campeonato. Al final, la esencia de un evento de estos es el público y el ambiente que genera tanto turísticamente como deportivo alrededor de esta prueba.

Queremos que este año el Hixpania se celebre con seguridad Quique Caballero

¿No cree que será complicado mantener a la gente alejada del evento? Al final es todo un fenómeno en la localidad.

Nosotros este año hemos restringido el acceso en nuestro plan de seguridad a lo que es la zona del Hixpania Village, a la zona de salidas y metas de las distintas carreras, y el start area de la carrera del domingo. Está claro que no podemos poner cotas al campo. Lo que sí hacemos es un llamamiento para que, por favor, la gente que piense acudir, este no es el año. Y los que acudan pese a esto, que acudan cumpliendo con las medidas de seguridad de la Covid. Que si hay menos de metro y medio se pongan mascarillas y que, por favor, cumplan las medidas de seguridad. Pero desde la organización no hacemos un llamamiento para que la gente acuda a verlo.

¿Qué le diría a todos aquellos aficionados que este año no pueden acudir a Hixpania? ¿Tal vez el año que viene?

Qué más nos gustaría a nosotros que disfrutar el evento con toda la gente que habitualmente viene a verlo y muchísima más. Pero la situación que estamos viviendo complica que se produzca la masificación de personas. Lo que queremos es este año realizarlo con seguridad, que ya nos quedarán más años para disfrutarlo. Pero este año tenemos que superar este trance. Es una situación muy dura para la organización, pero lo es más sensato, entendemos, visto la situación que estamos viviendo.

Dejando de lado el asunto de las restricciones, los que no conozcan Hixpania pueden preguntarse cómo surgió la idea de traer a España una prueba del Mundial de Enduro.

Esto surgió porque tanto Fran Rico como yo estábamos asistiendo a las pruebas de Hard Enduro, compitiendo en ellas. Éramos pilotos pioneros en esta disciplina, nos gusta mucho el deporte y el tema de los eventos y demás. En Aguilar llevamos organizando carreras durante 25 años y entendimos que era el momento de que las carreras que íbamos realizando, lo que era la Aguilar Race, que tenía mucha participación, pero no iba dirigida a un participante también profesional, y con una proyección internacional, entendimos que era el momento de intentar que saliese un evento de esta envergadura en Aguilar de Campoo. Nos pusimos a trabajar en ello. Coincidimos con distinta gente que decidió apoyarnos y de ahí surgió la primera Hixpania.

¿Por qué Aguilar de Campoo?

Está claro que yo soy de Aguilar de Campoo y quieras que no, me tira mi tierra. Pero la posición que tiene Aguilar de Campoo es estratégica. Estamos bastante cerca de lo que es la frontera con Europa, por lo que a la hora de atraer pilotos de Centroeuropa, tenemos facilidad. Y estamos cerca del ferri para el acceso de los pilotos británicos. Nosotros cuando pusimos el nombre de Hixpania queríamos que fuese reconocible en el extranjero a nivel del naming.

El tema de la retransmisión en directo da a Hixpania una proyección internacional Quique Caballero

La ubicación de Aguilar de Campoo en la época medieval pues había corridas de toros, el Camino Perdido del Camino de Santiago, que es el naming de la carrera del domingo, y ambientado todo en la época medieval. Aguilar sí que tiene, tanto patrimonial como históricamente, ese vínculo para poder dar la imagen al evento de la época medieval.

Desde el primer año de aventura hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado el evento?

En los orígenes no existía un Campeonato del Mundo de Hard Enduro y fue intentar posicionarse en las Hard Enduro Series para entrar en ellas. En la parte deportiva, en la primera edición era solo una vuelta al embalse y las categorías se dividían dependiendo de hasta dónde llegases en el recorrido. El Super Encierro, en el Parque de San Roque y en la siguiente edición ya se llevó a la Plaza de España. Lo que era el Hixpania Village se subió a lo que era las campas de detrás del Chili.

El recorrido se hizo en tres categorías para que la gente montase más en moto. Después aterrizó el Wess y eso hizo que mediáticamente creciese mucho porque viene vinculado a Red Bull Media House. El anterior año hubo la cancelación por el tema Covid y en esta edición es Campeonato del Mundo, lo que da un marco FIM (Federación Internacional de Motociclismo). Y el tema de la retransmisión en directo (Carrera del domingo del 'Camino Perdido' a través del canal de Red Bull) es otra cosa que da una proyección muy importante y hace que el evento lo tengamos que estructurar con mucha mayor previsión que antes porque con la parte televisiva no tienes posibilidades de movimiento.

Y ahora echando la vista hacia delante, ¿ve al Hixpania en Aguilar de Campoo asentándose?

Está claro que habrá evoluciones en el futuro, pero nosotros no nos hemos planteado el desplazar el evento de Aguilar de Campoo.

Nos quedamos en el presente para hablar de esta edición. ¿Hay alguna sorpresa este año?

Lo que es la parte de la retransmisión sí que hay una pequeña modificación. Habrá vídeos resúmenes y será llamativa por la parte de la vistosidad de los pasos a nivel técnico y de las imágenes donde están realizadas porque son sitios muy bonitos. Se generan pequeñas modificaciones año tras año.

Billy Bolt, en el 24MX Hixpania Hard Enduro de 2019 Future7Media

En la carrera del domingo, planteamos distintos escenarios por la previsión de lluvia que tenemos porque el recorrido en sí mismo estaba concebido para que fuese un seco y ahora tenemos una previsión de agua que complica mucho el tránsito de los pilotos por sí mismo. De acuerdo con eso, hay un par de partes que en la edición anterior fueron nuevas que es la Catedral y este año hemos hecho la Capilla, que está justo antes de la Catedral. Es en esa parte en la que estamos planteando la principal modificación por la previsión de lluvia, pero sí que es bastante espectacular para la retransmisión.

Lo que tiene el Enduro es la espectacularidad que deja, pero además en Hixpania se ha comprobado que a parte del aficionado propio del motociclismo, también atrae otras miradas.

Sí, sí. Llega tanto a un público especialista en el segmento, al que le gusta la moto como al público en general, que le llama la atención la actividad que se genera. Son carreras que generan mucho movimiento, no son establecidas que el primero vaya a acabar así, aquí hay muchos cambios. En la última edición, en la vuelta final, en el Hixpania Hill, hubo tres adelantamientos entre el primero y el segundo. Se pasaron tres veces en pocos minutos, con lo cual para el público, aunque no sea especialista, le llama mucho la atención.

¿Es imposible decir un favorito?

Es muy complicado. Hay muchas veces que va encabeza uno y lo que pasó en la edición anterior. Jarvis y Mario Román se adelantaron en los últimos 250 metros tres veces. El tener la llama encendida, mantener esa intriga que te genera no saber quién ganará... Es como un combate tan fuerte que estás 'uy, le pasa', 'no, que ya está'... no acaba de resolverse y de saber quién va a ganar, entonces la gente está pendiente. Hasta que no se cruza la línea de meta no hay nada escrito.

En pasadas ediciones, recuerdo imágenes de pilotos con su moto prácticamente en vertical. Combina una mezcla de fuerza y potencia, ¿qué necesita un piloto para ganar en Hixpania?

Dentro de lo que es Hixpania, tenemos tres categorías. Tenemos la categoría de escuderos, otra de arqueros y otra de caballeros. Los escuderos son los pilotos amateur. Es sencillo, se puede inscribir cualquier persona amateur. Cualquier amateur se puede apuntar y disfrutar de un fin de semana de moto, con amigos. La categoría de arqueros es para un piloto que está participando en campeonatos de España y que tiene ganas de competir. Y, después, está la categoría de caballeros que es la categoría profesional, de gente que se dedica o se quiere dedicar a ello.

Para aquellos que no conozcan el Mundial de Hard Enduro, ¿qué mensaje le daría para que se enganchen?

Para aquellos que no lo conozcan y en el caso de que lo quieran practicar, es un mundo muy, muy bonito, porque vas a ir conociendo lo que es el Mundial de Hard Enduro. Y que no son solo pruebas a nivel deportivo, sino que van vinculadas a algo más. Cuentan historias de cada país. Tienen un punto de atracción más allá de la parte deportiva.

Graham Jarvis, en el 24MX Hixpania Hard Enduro de 2019 Future7Media

Como en Hixpania, que no es solo una carrera de motos en la que ganará quién cruce primero por la meta, sino que va vinculada a la historia de nuestro país. Esto lo hace atractivo a la persona que vaya a conocer este deporte. Llama un poco más atención y te hace viajar un poquito por el mundo. No solo vas a ver carreras, sino que vas a ver si están corriendo en Rumanía o en Australia. Siempre va vinculado a algo más para que también la mente pueda viajar.

Programa 24MX Hixpania Enduro

Viernes 1 de octubre – Entrenamientos libres y clasificatoria

10:00-12:00 Entrenamientos libres

13:00-17:00 Tiempos cronometrados - Pista de SUPER ENDURO

17:00-20:00 Entrada en Parque Cerrado

Sábado 2 de octubre - CAMPOO X-TREME

08:00 Apertura del Parque Cerrado

09:00 Salida de la carrera CAMPOO X-TREME - Tramo Enduro (54 km x 3 vueltas)

Domingo 3 de octubre – EL CAMINO PERDIDO

10:00 Formación de la parrilla de salida de EL CAMINO PERDIDO (50 Caballeros, 15 Arqueros y 5 Escuderos)

11:00 Salida de "El Camino Perdido" (2h 30m+1 vuelta - recorrido 4,5 km)

13:30 Última vuelta "El Camino Perdido"

