La defensa a Marc Márquez tras ser culpado de la muerte de Dean Berta: "Es vergonzoso"

El mundo del motociclismo vivió un fin de semana de luto tras la dura pérdida de Dean Berta Viñales, un joven piloto español de apenas 16 años que falleció tras un accidente en Jerez. Los homenajes fueron numerosos, pero también palabras fuera de tono como las del italiano Michel Fabrizio, que decidió retirarse y culpar a Marc Márquez de la muerte del primo de Viñales.

"Me niego a correr por la falta de respeto por la vida humana. Y me retiro. Es hora de decir basta. He sido testigo de un mal día, la pérdida de un piloto de 15 años. Carreras como esta he visto muchas en esta categoría, y cada vez que terminaba una, soltaba un suspiro de alivio porque había acabado bien", aseguró primeramente en sus redes sociales. La polémica, sin embargo, llegó con el siguiente mensaje.

"Marc se ha convertido en un referente: estos jóvenes emulan sus hazañas, adelantando demasiado al límite, apoyándose en su oponente, arriesgando en cada centímetro", cargó contra el español. Un comentario acompañado de una petición a la organización para que cambiara el reglamento y lo hiciera más seguro.

👀 Jorge Martínez 'Aspar' defiende a @marcmarquez93 tras las críticas de Michael Fabrizio



💥 Fabrizio, tras la muerte de Dean Berta: "Los pilotos jóvenes emulan a Márquez y sus adelantamientos al límite"



💣 La respuesta de 'Aspar' en @ellarguero con @manucarreno pic.twitter.com/NZb0LwF0yx September 28, 2021

Jorge Martínez 'Aspar', ante tales declaraciones, ha querido poner algo de cordura en defensa del piloto de Cervera. En una intervención en El Larguero de la Cadena Ser, el expiloto y ahora hombre fuerte del Aspar Team, sacó la cara por el campeón de MotoGP y restó valor a las palabras del italiano.

"Es increíble que un piloto que esté compitiendo diga eso. Marc Márquez es un referente mundial en todo. Ojalá hubiese más pilotos como Marc", recalcó. "Es un piloto que ha demostrado una seriedad, una profesionalidad, un hambre, una agresividad... Un piloto modelo", subrayó en los micrófonos del programa radiofónico. "Es vergonzoso que un piloto diga eso. No sé dónde se ha dado el golpe esta persona", sentenció duramente tras las acusaciones de Fabrizio.

Descansa en paz Dean🙏 Todo mi apoyo a familia y amigos. https://t.co/20PZPjMhdl — Marc Márquez (@marcmarquez93) September 25, 2021

Marc Márquez, por su parte, no se ha pronunciado sobre los comentarios del piloto italiano. El español mantiene silencio y simplemente ha mandado un sincero mensaje de pésame a los familiares y amigos de Dean. "Descansa en paz Dean", publicó en su cuenta oficial al conocer el fallecimiento.

La próxima carrera de MotoGP está fijada para este fin de semana en Japón. Será la primera después de la dura pérdida de Dean Berta Viñales. Por ello, se espera más de una muestra de reconocimiento de los pilotos en general y de los españoles en particular. Con él, son ya varios los fallecidos en los últimos meses en accidentes en los circuitos del motociclismo mundial, lo que abre el debate sobre las medidas de seguridad.

[Más información - Rebecca Ortolá, novia del piloto fallecido Dean Berta Viñales, le despide con una conmovedora carta]

Sigue los temas que te interesan