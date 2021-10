Ferran Torres se pronuncia sobre los rumores de una llegada al Barça

Ferran Torres se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del parón de selecciones. El delantero del Manchester City fue clave para España y marcó los dos goles que sirvieron para silenciar San Siro y firmar el pase a la gran final de la UEFA Nations League. Una explosión que ha resucitado los rumores sobre una salida del club inglés y que le ha vinculado con el FC Barcelona.

El delantero, sin embargo, ha restado importancia a esas noticias y ha calificado todo de "rumores". Ferran Torres, que es uno de los habituales de Pep Guardiola en el Manchester City, ha subrayado en una entrevista para Radioestadio que ya no sigue mucho los medios de comunicación y que los rumores son diarios.

"Me he desconectado de la prensa porque cuando van bien las cosas todo es muy bonito y cuando van mal no me gusta leerlo", ha asegurado. "Siempre hay rumores, salen mil cada día". Por lo tanto, las vinculaciones al FC Barcelona parecen quedar en un segundo plano para el joven delantero, sensación ahora de la Selección y que llegará al Manchester City a un gran nivel físico.

Gavi festeja con Ferran Torres el gol de España Reuters

Además, el golpe que sufrió ante los italianos quedó simplemente en un susto. Ya nada más concluir el encuentro, Ferran Torres aseguró ante las cámaras de la televisión pública que únicamente tenía unas molestias tras un golpe. Luis Enrique le dio algo más de importancia al determinar que tras el descanso se había complicado su situación y que habría que revisar su estado físico. Sin embargo, el propio Ferran ha descartado que no vaya a estar al 100% para la gran final.

Su estancia en la Selección, según ha confesado en la misma entrevista, no es fácil de asimilar. "Hace poco más de un año que debuté, he estado en una Euro, he jugado con Busquets, Ramos... no me lo creo mucho y espero que siga así", ha afirmado algo emocionado. "El fútbol es muy rápido y nadie se esperaba que pudiera hacer estos números y que el míster confiara tanto en mí".

En shock por sus goles

Ferran, a pesar de que Luis Enrique recibió muchas críticas por no llevar a un delantero centro puro, está cumpliendo. Incluso él dice estar en "shock" por la cifra goleadora que tiene con la Selección. Sin embargo, "el ayer ya es pasado y hay que pensar en el domingo", tal y como ha espetado el propio delantero del Manchester City.

Allí, en la Premier League, está cómodo. Ahora, además, "disfrutando de poder salir más" y "de ver Mánchester" tras una pandemia que impidió la libre circulación. "Es una ciudad en la que hay cosas que hacer", por lo que "la única pega que pondría es el tiempo". Ferran Torres apunta a ser uno de los habituales en las listas de Luis Enrique y actuaciones como la que ha cosechado en la UEFA Nations League ayudan a dibujar esa imagen de intocable. El próximo paso: ganar su primer título con el equipo nacional.

